人民网北京8月24日电 （黄盛）北京“专精特新”专板（以下简称“北京专板”）24日开板，首批50余家企业入选。

据悉，北京专板由北京市经济和信息化局、北京证监局、北京市地方金融监督管理局指导建立，由北京股权交易中心承建。北京专板准入采取“基础要求+分层要求”的方式，根据企业的发展阶段、创新属性、经营情况、发展前景等情况，建立孵化层、规范层、培育层，对入板企业实行分层管理。

其中，入板标准最高的培育层应为专精特新“小巨人”企业、拟上市后备企业等。针对创新型中小企业、专精特新中小企业发展面临的难点、堵点，北京专板从完善企业数据库、强化基础服务、优化金融服务、资本运作赋能、加强上市培育、加强与全国股转系统合作对接六个方面，打造有针对性、适配度高的服务体系。

北京市经济和信息化局党组成员、副局长苏国斌介绍说，北京专板着力打造政策高地，积极争取中小企业债和优先股票发行、融资金额合并计算等更多突破性政策在北京先行先试。同时，专板将成为全国首家私募基金份额转让试点、全国首家认股权综合服务试点。

在“专精特新”特色方面，苏国斌介绍，一是着力打造政策高地，专板将在全力推动入板程序简化、信息非必要不披露、股权激励免清理等突破性政策在北京落地见效的基础上，集成认股权综合服务、股权投资和创业投资份额转让等多个创新业务试点，加快打造创新金融服务“试验田”，积极争取中小企业债和优先股票发行、融资金额合并计算等更多突破性政策在北京先行先试。

二是全力支持北交所发展，北京专板将突出加强与北交所的合作对接，协同加大优质中小企业发掘培育力度，从优质企业名单共享推送、人员双向挂职交流、联合开展重点企业上市服务等方面有针对性地支持市中小企业优先在“家门口”的交易所挂牌上市，发挥专板上市“蓄水池”作用，全力支持北交所实现高质量扩容；加快探索挂牌绿色通道、公示审查“白名单”等制度率先在北京落地。

三是大力推动“链上建板”，以长安链为底层设施，将信息采集、精准画像、大数据分析等功能的流转数据和分析结果链上化，保证业务数据真实、不易泄露、不可篡改；积极探索与中国结算、全国股转系统及证券交易所的系统级对接，实现多层次资本市场信息的互联互通，提高企业挂牌上市效率；依托区块链系统，为央地金融监管部门实时动态监管和穿透监管提供有效保障，确保业务规模可控，风险可追溯，统筹兼顾发展与安全。

四是聚力强化核心服务，北京专板将充分利用北京市基金、券商、银行等金融服务资源丰富的优势，汇聚优质市场化服务力量，打造集公益政策咨询、股债融资赋能、大中小融通对接、并购重组服务、上市规范辅导、挂牌绿色通道于一体的“六位一体”核心服务体系，共同为市795家国家级“小巨人”企业、6323家“专精特新”中小企业及众多优质中小企业提供专业、有效的综合金融服务，树立首都金融赋能中小企业发展的“新样板”。

另据了解，今年6月30日，证监会公示了第一批“专精特新”专板建设方案备案名单，包括北京股权交易中心在内的共9家区域性股权市场在列。这是自2022年11月18日，证监会办公厅、工业和信息化部办公厅联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》后，证监会首次公示备案名单。

“专精特新”专板聚焦于服务中小企业专精特新发展，提升多层次资本市场服务专精特新中小企业的能力，规范区域性股权市场运营，整合政府和市场各方资源，加强服务能力建设，完善综合金融服务和上市规范培育功能，提升优质中小企业规范发展质效，为构建新发展格局、实现经济高质量发展提供有力支撑。

北京股权交易中心有关负责人表示，到2025年底，力争专板培育企业累计超过1000家，依托专板培育500家企业进入市级重点上市企业后备库，100家企业在全国股转系统挂牌或在境内外证券交易所上市。

(责编：孙红丽、高雷)

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