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昌景黄高铁全线开始联调联试（组图）

王绍绍
2023年08月25日16:23 | 来源：人民网
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昌景黄高铁联调联试首趟检测车从瑶里隧道驶出。南昌铁路局供图
昌景黄高铁联调联试首趟检测车从瑶里隧道驶出。南昌铁路局供图
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8月25日10时50分，首趟检测列车从黄山北站开出，一路驶向浮梁东站方向，进行轨道和接触网检测，这标志着昌景黄高铁正式进入联调联试阶段。

昌景黄高铁是杭州至南昌高铁的重要组成部分，线路全长300公里，设计时速350公里，全线共设11座车站，起自南昌市，途经上饶市、景德镇市，经安徽省祁门县、黟县，终至黄山市。

昌景黄高铁在江西南昌连接京港高铁，通过横岗联络线连通京九铁路、沪昆高铁、昌福铁路，在安徽黄山连接合福高铁和杭黄高铁。昌景黄高铁全线建成通车后，将结束江西省浮梁、乐平、余干和安徽省祁门、黟县等地不通高铁的历史，同时串联起英雄城南昌、世界瓷都景德镇、鄱阳湖国家自然保护区、世界文化遗产西递宏村、黄山风景区等多个国家级旅游风景区，形成跨越皖赣两省文旅资源的世界级黄金旅游线。

昌景黄高铁开通运营后，将进一步拉近沿线南昌、景德镇地区与黄山、杭州等地的时空距离，对于完善路网结构布局、促进沿线旅游经济和区域经济协调发展等具有重要意义。（陆佳骏对本文亦有贡献）

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