人民网北京8月25日电 （记者王仁宏）8月24-25日，“第一届水利-农业高质量发展暨认证、检测、标准、计量交流培训会”在陕西省西安市盛大召开，来自水利、农业、市场监管等行业主管部门、协会以及企业家代表150余人参会。

水利部水资源管理司副司长郭孟卓、原国家质检总局总工刘卓慧、陕西省水利厅一级巡视员魏小抗、中国灌区协会会长李仰斌、中国农业节水和农村供水技术协会秘书长吴玉芹、黑龙江水利厅原副厅长王铁、国家市场监管总局认证监管司调研员廖少冕等领导同志莅临会议并出席开幕式。

首届水利-农业高质量发展交流培训会现场。受访者供图

据悉，本次会议的主题是“搭建质量基础设施服务平台、助力行业企业高质量发展”，围绕认证、检测、标准、计量等质量基础设施建设开展培训交流，旨在深入贯彻水利、农业、市场监管等行业最新政策，分享管理和技术典型经验。

开幕式上，魏小抗介绍了陕西省贯彻落实《质量强国建设纲要》，推进大中型灌区节水改造和规模化供水工程建设管理工作成效，提出要加强水利标准、计量和认证工作试点布局，促进陕西水利高质量发展。

廖少冕充分肯定了中国水科院及其所属单位在做好相关认证工作的基础上，为制度建设科研支撑和技术支持提供的突出贡献。提出要综合运用标准、计量、认证检测等质量工具支持产业发展和节水事业。

中国水科院水利所所长李益农在致辞中表示，中国水科院及其院属公司要坚持“节水优先”十六字治水思路，强化标准研究、行业计量建设，提升检验检测能力，创新丰富认证制度，打造具有行业特色、专业特点的标准、计量、检验检测和认证的国家队。

本次会议得到了中国水利水电科学研究院、中国灌溉排水发展中心、中国灌区协会、中国农业节水和农村供水技术协会、农业农村部耕地质量监测保护中心、农业农村部工程建设服务中心、中国标准化研究院、中国计量科学院先进测量中心的大力支持，共邀请了10位水利、农业、市场监管等行业知名专家和4家优秀企业进行了专题报告、技术培训与经验交流。

此外，本次会议共有110多位企业内审员、检验员通过了培训，大会为通过培训的内审员、检验员代表现场颁发了内审员、检验员证书。

(责编：郭思邈、高雷)

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