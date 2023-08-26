新华社北京8月26日电（记者刘羽佳）记者日前从WAPI产业联盟获悉，我国自主研发的2项无线局域网接入控制技术——组网架构和调度平台技术由国际标准化组织和国际电工委员会(ISO/IEC)联合发布为国际标准。这是我国在无线通信网络云管理技术领域，围绕基础架构和组网模式提出并获得发布的首批国际标准。

据介绍，上述技术标准突破了无线局域网（WLAN）城域组网的瓶颈，极大提升了设备管理、部署和维护效率，可构建大容量、高可靠、可扩展、可管理的运营级WLAN网络。

中国电信、WAPI产业联盟、西电捷通公司、新华三技术有限公司是上述2项国际标准的主要技术贡献者。上述技术标准项目编辑、中国电信高级工程师高波介绍，这2项国际标准规范了一种新的基于云管理的规模组网部署模式，进一步提升了WLAN组网的灵活性、鲁棒性、可扩展性，满足了运营级WLAN网络应用要求，目前已在上海“无线城市”建设中规模部署，提供了1万余个WLAN热点服务。

WAPI产业联盟秘书长张璐璐表示，这2项国际标准是对现有WLAN技术标准体系在规模部署应用场景下的补充和完善，具有广阔前景，让更多用户享受安全无线局域网带来的便利。

(责编：王静、岳弘彬)

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