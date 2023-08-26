人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国2项无线局域网接入控制技术成为国际标准

2023年08月26日14:52 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月26日电（记者刘羽佳）记者日前从WAPI产业联盟获悉，我国自主研发的2项无线局域网接入控制技术——组网架构和调度平台技术由国际标准化组织和国际电工委员会(ISO/IEC)联合发布为国际标准。这是我国在无线通信网络云管理技术领域，围绕基础架构和组网模式提出并获得发布的首批国际标准。

据介绍，上述技术标准突破了无线局域网（WLAN）城域组网的瓶颈，极大提升了设备管理、部署和维护效率，可构建大容量、高可靠、可扩展、可管理的运营级WLAN网络。

中国电信、WAPI产业联盟、西电捷通公司、新华三技术有限公司是上述2项国际标准的主要技术贡献者。上述技术标准项目编辑、中国电信高级工程师高波介绍，这2项国际标准规范了一种新的基于云管理的规模组网部署模式，进一步提升了WLAN组网的灵活性、鲁棒性、可扩展性，满足了运营级WLAN网络应用要求，目前已在上海“无线城市”建设中规模部署，提供了1万余个WLAN热点服务。

WAPI产业联盟秘书长张璐璐表示，这2项国际标准是对现有WLAN技术标准体系在规模部署应用场景下的补充和完善，具有广阔前景，让更多用户享受安全无线局域网带来的便利。

(责编：王静、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中消协发布消费提示：保持理性 不盲目跟风抢购食盐等消费品
　　人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会获悉，25日，中国消费者协会发布消费提示，提醒消费者保持理性，不要焦虑恐慌，不信谣、不传谣，不盲目跟风抢购食盐等消费品。 中消协相关负责人表示，8月24日，日本政府无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛核污染水排海，严重侵害了中国消费者权益，中国消费者协会代表中国广大消费者，对日方极其自私和不负责任的行为，表示强烈谴责和坚决反对。…
三部门发文：到2025年农业高质量发展标准体系基本建立
　　人民网北京8月26日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，近日，农业农村部、国家标准委、住房城乡建设部联合印发《乡村振兴标准化行动方案》（以下简称《方案》）。 据市场监管总局相关负责人介绍，《方案》经国务院标准化协调推进部际联席会议审议通过，共有33个部门参与实施，提出到2025年，农业高质量发展标准体系基本建立。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部