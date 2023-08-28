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中央气象台发布大风蓝色预警

2023年08月28日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月28日08时至29日08时，渤海、渤海海峡、黄海大部海域将有7-8级、阵风9-10级的大风，其中黄海北部和中部部分海域风力可达9-10级、阵风11级。内蒙古西部、甘肃西部和新疆北部将有6-8级、阵风9级的大风。

8月29日08时至30日08时，渤海、渤海海峡、黄海北部海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。台湾以东洋面、巴士海峡将有8-11级、阵风12-13级的大风，台风“苏拉”中心经过的附近海域风力可达12-16级、阵风17级及以上。内蒙古西部、甘肃西部和新疆北部将有6-8级、阵风9级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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