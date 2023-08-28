人民网北京8月28日电 （黄盛）据证监会消息，证在充分考虑市场关切、认真研究评估股份减持制度的基础上，证监会就进一步规范相关方减持行为作出以下要求：上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。控股股东、实际控制人的一致行动人比照上述要求执行；上市公司披露为无控股股东、实际控制人的，第一大股东及其实际控制人比照上述要求执行。

同时，从严控制其他上市公司股东减持总量，引导其根据市场形势合理安排减持节奏；鼓励控股股东、实际控制人及其他股东承诺不减持股份或者延长股份锁定期。

证监会正在抓紧修改《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，提升规则效力层级，细化相关责任条款，加大对违规减持行为的打击力度。

另据了解，证监会有关负责人在8月18日就活跃资本市场、提振投资者信心答记者问时表示，大股东、董监高是上市公司的“关键少数”，在公司经营发展、治理运行中负有专门义务和特殊责任，应当切实维护公司和中小股东利益。《证券法》《公司法》以及相关监管规则对大股东、董监高的持股期限、卖出数量等都有明确规定。大股东、董监高应当严格遵守，不得以任何方式规避减持限制。近期，证监会对大股东、董监高的离婚、解散、分立等减持行为，明确了监管口径，消除了可能存在的制度漏洞。

下一步，证监会将持续做好减持监管工作：一方面，坚决打击违规减持行为，及时严肃处理超比例减持、未披露减持、规避限制减持等行为，综合运用行政监管措施、行政处罚、自律措施或者限制交易等多种手段严惩违规主体，形成震慑，维护资本市场秩序；另一方面，密切关注市场反映的股东减持问题，认真分析、深入评估，适时研究优化减持规则，进一步规范大股东、董监高等相关方的减持行为，增强制度约束力。

(责编：罗知之、吕骞)

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