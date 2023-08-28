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证券交易印花税8月28日起实施减半征收

2023年08月28日10:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （黄盛）据财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

据了解，证券交易印花税由普通印花税发展而来，是专门针对股票交易发生额进行征收。1990年印花税在深圳开征，当时征收标准是由卖出股票的交易者缴纳成交金额的6‰；同年的11月，深圳市场对买家也开征了6‰的印花税。

据人民网财经梳理，自1990年至今，我国资本市场证券交易印花税前后经历了多次调整，期间呈现逐年下调的趋势——1991年10月10日，证券交易印花税由6‰下调到3‰，这是我国证券市场史上第一次调整印花税；1997年5月12日，证券交易印花税由3‰上调到5‰；1998年6月12日，证券交易印花税由5‰下调到4‰；2001年11月16日，证券交易印花税由4‰下调到2‰；2005年1月23日，证券交易印花税再次下调，由2‰下调到1‰；2007年5月30日，证券交易印花税由1‰上调到3‰；2008年4月24日，证券交易印花税从3‰调整为1‰；2008年9月19日，证券交易印花税由双边征收改为单边征收，税率保持1‰。

对此，平安证券表示，从投资者的交易成本来看，在买卖股票的时候，投资者需要支付交易所规费、券商佣金、证券交易印花税3笔费用。此前证券交易印花税按照卖出时成交金额单边千分之一收取，相比之下，证券交易印花税在投资者交易成本中占了较大的比重。本次证券交易印花税由单边征收1‰下调至0.5‰，按10万元交易金额计算，证券交易印花税费用由100元下降至50元，大幅降低了投资者的交易成本，有望提振市场情绪。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，这一举措被视为对当前市场走势的重大利好，有助于改变市场的低迷趋势，对于活跃资本市场、提振投资者信心起到了催化作用。从过去25年的历史来看，几乎每一次对印花税的调整都对市场走势产生了重大利好的推动作用，使得市场表现强劲，投资者信心也得到了极大的提振。

也有行业人士认为，证券交易印花税的下调，能够有效降低A股投资者交易成本、增加股市投资价值、促进投资者交易积极性的提升。同时，证券交易印花税下调，向投资者传达了政策呵护股市的态度，可以展现政府推动资本市场发展的意愿，有利于提振股民信心，对于提升资本市场活跃度、促进A股市场估值合理提升具有较大的帮助。

(责编：罗知之、吕骞)
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