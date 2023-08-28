原标题：保利焕新、重彩北京，重塑高端改善标准

8月25日，保利北京“保利焕新 重彩北京”品牌发布会盛大启幕，保利发展控股北京公司主要领导、业主代表、物业公司领导及物业代表、各界媒体等悉数到场，共同见证了这一高光时刻。本次盛会中，保利北京正式发布“客户同行，产品美好”的品牌新主张。砥砺前行，焕新出发。

恪守初心 前行拓耕不止

伴随着宏大的开场舞蹈《鼓舞》，发布会正式拉开帷幕。力与美并重的舞蹈，展现了保利深耕北京的笃行不怠。保利北京以一座座地标级建筑，与城市并势发展，时时迭代更美人居生活时代。

在保利发展控股北京公司总经理刘喜涛的开篇致辞中，回顾了保利北京始终坚持“红色基因铸魂、蓝色基因立身”的21载激扬岁月，并介绍“客户同行，产品美好”作为保利北京2023年的品牌主张，见证了保利人深耕不辍的精神和勇气。

产品美好——进阶不止 启赴迭代新程

全新产品系的文化碰撞，在《南北剧透》视频中得以淋漓尽致地体现，在文化艺术与人居生活的交融碰撞中，“天字系”“和字系”沐光而生，重新定义高端改善全维生活配套人居标准。

在接下来的环节中，保利发展控股北京公司副总经理李凯深度解读保利产品至今四次战略迭代的历程，从2010年“康善尊逸”到2016年“全生命周期居住系统”，再到2020年“全生命周期居住系统2.0版本—Well集和社区”，以及2023年“天字系”“和字系”引领第四次产品战略迭代，用 “以人文本、文化自信”的理念将国民美好生活从基础需求向更高级的精神需求升级，将产品回归客户需求和人本主义。

升维赋新 盛启天、和新章

产品永新，未来永前，在接下来的产品系价值概念环节，保利发展控股北京公司技术部经理林庆全面深入地解读了“天字系”“和字系”的价值标准。

“天字系”新品以“奢享艺境、名门贵府”为属性，借“尊崇礼遇、专属圈层、隐奢私域、精工定制、艺术共鸣”五大特色，雕琢城市高品质人居的理性精奢之美。

“和字系”作为“和光系”升级之作，将“城市、艺术、自然、生态”四大要素相结合，打造现代美学气质空间，以“健康舒适”“温情邻里”“时尚科技”为三大维度创领雅致生活方式，造就“和字系”生活的与众不同。

万物同行，皆因美好同向。保利北京社区专辑《点亮万家灯火》短片中展现了真实的理想生活场景，从日出到日落、从邻里温情到服务生活，通过一组组真实片段传递保利式生活的美好。

客户同行——服务美好 匠心内外兼修

作为“大物业时代的国家力量”，保利物业曾多次服务于国际级场所，全方位践行“善治善成 服务民生”的企业使命，已成为了物业行业规模和品质的领军者及标杆示范企业。

以客户需求为导向，是保利服务更迭的重要出发点和创新原则。来自保利中央公园项目与保利百合花园项目的物业人员代表，分别上台讲述了在社区中发生的感人故事，从看家照护、到和睦邻里，再到急救陪护，事无巨细从不是一句空谈，专业、热情、悉心，才是贯彻始终的服务态度。

关于生活，居者感受最为真切。来自北京保利百合项目与北京熙悦天寰项目的受邀业主代表，分别讲述了各自和保利的不解之缘与温情的生活片段，让人温暖的事件或许不同，但相同的是保利对待产品，服务生活的由衷认可。

日月轮转，唯有温情如一。在《我在保利的25小时》短片中，一线物业人员们的专业水准与服务态度，为向往更美生活的人们，提供了最为契合的生活场景。

焕新出发 领创更美生活

创领美好生活，是保利北京坚定不移的发展路径。中场舞蹈「聚光同行」，正是表明聚光成炬、前行不辍的坚定信念。

“产品美好 客户同行”，随着与会领导共同按下启动按钮，也将发布会推向了全新高潮：保利第四次战略产品迭代正式启幕，两大产品正式亮相，天字系落位东坝，为保利·天汇；和字系落位石景山，为保利·璟山和煦。

21载匠心恪守，保利北京与时代波澜共壮阔，与城市共建共生，奔赴发展全新未来。

(责编：董童、李源)

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