人民网北京8月28日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由国家纳米科学中心主办的第九届中国国际纳米科学技术会议（ChinaNANO 2023）26日在北京开幕。来自全球的6位顶尖学者作大会特邀报告，500多位知名科学家在15个会场作邀请报告，展示纳米科学技术领域的最新研究进展与科研成果。

大会主席、中国科学院院士白春礼在开幕式上致辞时表示，在过去的30年中，纳米科学与技术在能源与环境、生物医学、信息设备、绿色制造、量子技术和人工智能等领域的应用日益广泛，对现代科学和变革性制造技术产生了重大影响。我国一直积极推动纳米科技的基础研究和应用研究，一系列统计数据显示，我国已成为当今世界纳米科技进步的重要贡献者和纳米前沿技术研发大国之一。我国在部分基础研究方向已跃居国际领先水平，纳米科技应用研究与成果转化也初见成效。

会议同期组织“内地-香港科技创新论坛”，参会嘉宾围绕内地与香港在推进科技协同创新，促进教育人才一体化发展，内地与香港高校及科研机构建设联合研发中心的途径，拓展内地和香港高校及科研机构间的科研项目合作，构建专业化、多样化的学术团队，协同探索基础前沿问题，努力实现高精尖科学领域国际领跑，加强内地与香港高校及科研机构间的人才交流等开展深入讨论。“中澳双边论坛”“第八届青年纳米论坛”“2023亚洲青年纳米科学家论坛”等多个论坛也同期开展，共同探讨开展国际间互补的合作研究项目。

会议开幕前一天举办第五届“全球纳米科技中心主任论坛”，来自美国、欧洲、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、以色列等多个国家和地区近40位纳米中心主任、顶尖科学家以及知名学术期刊编辑等参加。此次论坛还宣布纳米科学技术领域十大重要前沿科学技术难题，涵盖纳米理论、纳米安全性、纳米催化、纳米生物、纳米医药、原子精准制造、极限测量及纳米科技对电子器件、计算机和全球可持续发展的支撑与推动作用等从基础理论到前沿应用的10个纳米科技研究领域。

本届大会特设置“中国纳米展览”，包括基础研究、应用基础研究和应用研究三个展区。展览以生物、材料、器件为主线形成联动，同时融合地域发展特色并体现产业创新链的发展历程，全面展示面向世界科技前沿的纳米技术创新产业链，体现纳米科技对新业态的牵引作用，以及对社会发展的推动作用。

据了解，中国国际纳米科学技术会议2005年创办于北京，经过18年的发展，已成为纳米科学技术领域的国际品牌会议，成为全球纳米领域的科技工作者进行学术与技术交流合作的重要平台，同时也是纳米企业放眼全球、展示竞争实力、开发新兴市场的竞合平台。

(责编：赵竹青、吕骞)

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