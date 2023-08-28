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占位“数智进化新汽车” 长安启源正式发布

2023年08月28日13:10 | 来源：环球网
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原标题：长安启源全新发布，占位“数智进化新汽车”

8月27日，以“数智启源·美好跃迁”为主题的长安启源日在重庆长安科技园举行，长安启源正式发布。长安汽车董事长、党委书记朱华荣作为讲述者，与现场的媒体、合作伙伴以及观看直播的用户、粉丝共同分享了激动人心的“启源故事”。

长安启源，占位“数智进化新汽车”，是长安汽车向数智汽车时代转型的集大成者，将顺应时代潮流引领行业变革，以数智进化携手用户向美好跃迁，驱动长安汽车向智能低碳出行科技公司迈进。

一场发布会解构三大趋势

一直以来，长安汽车紧跟国家战略和时代发展，秉承“引领汽车文明 造福人类生活”使命，将创造精神融入骨血，从零起步走过四十年造车路，用一个个经典产品，收获了2500万用户的信赖与认可。“第三次创业”以来，长安汽车持续传承与发扬创造精神，不断拥抱变革、升级产品、迭代技术，以历史“最长安”的状态开启中国品牌向新向上的发展历程，同时也以饱含智慧与勇气的创造者精神，记述着中国品牌的进化心路——在时代中改变，也改变着时代。

新能源汽车浪潮正在重塑全球汽车产业格局，从内燃机时代到新能源时代，中国汽车品牌的强势崛起令全球市场瞩目“中国创新活力”。在这一轮出行革命中，长安汽车接连发布新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划、全球化“海纳百川”计划，与长安汽车基盘用户、广大主流合资品牌用户、以及新能源时代的尝鲜者们一道，共践更平和、更自由、更包容的“新主流”需求。

到2030年，长安汽车将累计投入2000亿元，新增超1万人的科技创新团队，打造世界级汽车品牌，实现长安汽车集团销售500万辆，长安系品牌将达到400万辆，其中长安启源150万辆。这将是一场波澜壮阔的征程，除了坚韧的毅力，更需要前瞻的想象力与智慧的创造力。

对历史的传承，对当下的责任，对未来的憧憬，共同孕育了长安启源。新的产业趋势，新的用户诉求，新的发展战略，让长安启源顺势而生。当新能源渗透的大势尘埃落定、智能化技术突破渐成明日新局，长安启源，即是长安汽车面向数智时代的全新解答，它以SDA全新架构为数智支撑，为用户寻找到自我与家庭的平衡，营造舒适安全的专属空间，提供温暖舒缓的情绪价值。它的诞生，标志着长安汽车正式跨入数智跃迁的崭新阶段。

以数智“0”“1”诠释东方哲学

长安启源，是“永不止步的数智创造者”，承载长安汽车转型的战略使命，将占位数智新汽车赛道，实现长安品牌跃迁。长安启源的品牌LOGO以0和1为基础，不断进化裂变，编译无限可能，从0到1的数智跃迁，寓意万物由初始向无限的拓展，也象征着长安启源秉承永不止步的长安创新创业精神，不断满足用户对美好生活的无限想象。

在设计上，长安启源的LOGO形象融合了东方哲学中的“方”与“圆”。“圆”为包容，具备自然美感；“方”是规律，象征数智科技。用“圆”的理念融铸“方”的器型，方圆之间，情感冷暖，天地无限，畅想未来，开启全新视界。

长安启源，秉持“以人为本、创新进取、开放包容”的价值观，迎接着品牌向新向上的战略使命，未来，将围绕“数智进化新汽车”定位，源源不断投放新科技、新功能、新体验，打造持续进化的新汽车平台产品，让汽车成为生活的帮手、工作的助手、挣钱的能手，满足数智时代新主流用户更加丰富的出行需求。

伴随着长安启源的发布，长安汽车将布局形成以长安启源、深蓝汽车、阿维塔三大新能源智能化品牌，满足不同细分市场需求的新发展格局。

三大布局畅想数智新时代

新汽车时代，长安启源将全力推进“软件定义汽车”，打造“硬件可插拔、场景可编排、生态可随需、系统自进化”的新汽车战略，重塑人、车、生活之间的关系。

在数智体验方面，长安启源将以SDA智能数字化平台作为底层技术支撑，打造六层智慧架构，构建数智新汽车全环境感知能力、全域服务化能力与多维自进化能力，为用户提供自在省心的数智体验，实现向美好生活的跃迁。

未来，长安启源将以极致的智能体验、三电技术、设计美学开启全新产品序列——包括A系列、Q系列以及数智新汽车产品E0系列。到2025年，长安启源将面向全球推出10款全新数智进化新汽车，同时，还将推出深蓝汽车6款、阿维塔4款，共计20余款产品。2023年内，长安启源将陆续发布长安启源A05、A06、A07、Q05产品，为消费者带来品质舒适新选择，最大化满足消费者对美好生活的向往。

在智慧服务方面，长安启源将强化专业便捷的底层基础服务，带来升级后的新五大承诺——让服务主动“暖心”、专业“安心”、便捷“舒心”、透明“省心”、智慧“悦心”；打造覆盖用户全生命周期的主动式智慧服务，通过大数据及算法的迭代进化，让服务变得更为精准；提供完善的生态服务，逐步融合生态链，向合作伙伴开放车身、硬件、服务和内容，一起为用户提供海量生态产品。此外，长安启源还将开启“创造者”全场景联动体验，从科技实力、用户共创以及品牌文化三个维度构建自有IP体系，让每位用户成为品牌的参与者、建造者，与品牌共成长。

在设计美学方面，长安启源将以开阔饱满、自信友好、优雅高级、数智科技的设计表现，让用户在全流程的产品接触中持续获得自豪感、愉悦感、成就感；通过“高级感”的视觉体验，让用户觉得“恒久好看”；围绕“自然”，实现人、车、环境的共融。

(责编：董童、李源)
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