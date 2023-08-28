人民网北京8月28日电 （记者申佳平）8月28日，中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第52次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》），特别以专栏形式重点关注了网民数字技能发展概况。《报告》显示，截至今年6月，我国至少掌握一种初级数字技能的网民占网民整体的比例为86.6%，网民数字技能水平总体向好。

按照《报告》，初级数字技能，指能够使用数字化工具获取、存储、传输数字化资源的技能。本次调查中包括复制、粘贴电脑或手机里的信息，用电脑或手机搜索、下载、安装软件，用电脑与手机等其他设备进行文件传输，在电脑上连接和安装外接设备。中级数字技能，指能够使用数字化工具制作、加工、处理数字化资源的技能。本次调查中包括使用文本编辑工具，使用表格或数据工具，使用图片或视频编辑工具。

《报告》显示，截至6月，我国至少掌握一种初级数字技能的网民占网民整体的比例为86.6%；至少掌握一种中级数字技能的网民占网民整体的比例为60.4%，较2022年12月增长2.1个百分点。此外，在掌握初级技能的网民中，至少熟练掌握其中一种的网民占比为21.6%，与2022年12月相比实现小幅增长。

“作为建设网络强国、数字中国的一项基础性、战略性、先导性工作，提升全民数字素养与技能有助于弥合数字鸿沟，推动数字经济与数字社会高质量发展，增进人民群众的数字化体验感和获得感。”国家信息中心首席信息师张新红认为，当前我国网民数字技能发展主要呈现出两方面特点。

一是网民数字技能水平总体向好。2023年上半年，各类数字化产品及服务加速渗透，促使网民数字技能水平稳步提升。二是重点群体逐步掌握数字技能。各地政府多措并举，从环境侧加强政策指导，从需求侧加强宣传教育，从供给侧降低使用门槛，促使重点人群认识、了解、学习并掌握数字技能。

《报告》显示，截至6月，学生网民中至少掌握一种初级数字技能的比例达98.5%，至少掌握一种中级数字技能的比例达81.0%，较2022年12月分别提升0.6和4.5个百分点；50-59岁网民中至少掌握一种初级数字技能的比例为72.8%，60岁及以上网民中至少掌握一种初级数字技能的比例为54.6%；农村网民中至少掌握一种初级数字技能的比例为75.0%。

(责编：申佳平、吕骞)

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