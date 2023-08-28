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两部门：延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策

2023年08月28日18:03 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者王震）据财政部网站消息，为进一步减轻纳税人负担，近日，财政部、税务总局发布关于延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策的公告。

根据公告，2024年1月1日至2027年12月31日居民个人取得的综合所得，年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的，或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的，居民个人可免于办理个人所得税综合所得汇算清缴。居民个人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的情形除外。

(责编：王震、吕骞)
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