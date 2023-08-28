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两部门：延续实施全年一次性奖金个人所得税政策

2023年08月28日18:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月28日电 （记者王震）据财政部网站消息，财政部、税务总局发布关于延续实施全年一次性奖金个人所得税政策的公告。

根据公告，居民个人取得全年一次性奖金，符合《国家税务总局关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》（国税发〔2005〕9号）规定的，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照本公告所附按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。计算公式为：应纳税额＝全年一次性奖金收入×适用税率－速算扣除数

此外，居民个人取得全年一次性奖金，也可以选择并入当年综合所得计算纳税。

(责编：王震、吕骞)
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