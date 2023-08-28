2003年，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）成功上市，并创下当年全球最大IPO纪录。奋进路初心不忘，二十载砥砺前行。中国人寿寿险公司始终毫不动摇地坚持党的领导，持续加强党的建设，不断将公司的政治优势、组织优势转化为改革优势、发展优势、服务优势和竞争优势。

旗帜鲜明讲政治 坚持加强党的全面领导

党旗所指，行动所向。中国人寿寿险公司始终高举“红色旗帜”，在践行“两个维护”中展现国企担当，红色基因愈加鲜明，红色引擎愈加强劲。

突出政治对标，强化责任落实。明确党组织的设置形式、地位作用、职责权限，将党的领导融入公司治理各项环节，落实党组织在公司治理结构中的法定地位，把党建工作要求写入公司章程。明确党委的职责范围和工作方式，发挥各级党委把方向、管大局、促落实作用，坚持民主集中制，完善“三重一大”决策制度和事项清单。明确监督考核机制，充分发挥督查督办“标尺”和考核“指挥棒”作用，出台工作制度，跟踪督办上级和公司党委部署的重大事项。明确党建工作重点任务，实化细化全面从严治党责任清单，定期研究部署系统全面从严治党工作，层层抓好落实。

注重思想引领，贯彻中央精神。深入学宣传贯彻党的二十大精神，开设二十大精神学习专栏、学习群和读书角，开展“红色力量 耕读不辍”读书活动；举办党的二十大精神轮训班，处级以上党员干部全覆盖参训；依托国寿E学平台开展二十大精神网络专题培训，累计培训94000余人。用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，汇聚干事创业谋发展的强烈共识强大合力，第一批主题教育7700余名党员全面覆盖、全员参与，公司系统上下思想、意志、行动更加统一。

稳抓培训学习，深化理论武装。严格落实“第一议题”机制，推进党委理论中心组学习制度化常态化，每年制定学习安排，明确学习重点，确保学习有广度、有深度。坚持党员领导干部讲党课制度，各级党委班子每年为党员干部至少讲1次党课。发挥党校党员教育培训主渠道、主阵地作用，2017年以来选派1000余名党员干部赴中国人寿党校接受系统性理论学习。借助“学习强国”平台开展学习评比活动，营造“勤学、乐学、好学”的浓厚氛围，不断提升干部员工的政治素养。在公司内部国寿E学平台创建《党建培训》专栏，支持在线理论学习。

丰富活动形式，加强党性教育。组织“话高质量发展”微党课大赛、“为时代发声、为国寿代言”国寿演说家演讲比赛等特色活动，鼓励基层创新思想教育形式，宣讲党的最新政策理论，讲好中国人寿故事，弘扬传播正能量。积极开展共建共联，与地方革命纪念场馆合作，挂牌建立延安、遵义、古田、西柏坡等10个红色党性教育基地，各省级机构充分利用党性教育基地，开展革命传统教育，凝聚和激励队伍。

多措并举夯基础 坚持强化基层党组织建设

一个支部就是一座堡垒，一名党员就是一面旗帜。中国人寿寿险公司聚焦党的基本组织、基本队伍、基本制度建设，持续强化基层党建，为公司发展提供坚强组织保证。

扩大基层党组织覆盖范围。坚持严格标准做好党员发展工作，确保基层党组织应建尽建，持续解决基层党建薄弱问题。截至2023年6月底，全系统共有各级党组织5689个，其中党委398个，党总支49个，党支部5242个，真正做到业务开展到哪里，党组织就同步覆盖到哪里。全系统党员共6万余人，党员总数持续提升，组织基础不断夯实。营销员党员约1.9万人，全部纳入公司党支部管理。

推进党支部标准化规范化建设。先后开展党支部“达标创标”活动和“四强”党支部创建活动，有针对性地补短板、强弱项、固根基，全方位加强支部建设，推动基层党支部不仅要建起来，更要强起来。2021年评选先进基层党组织123个，2023年评选表彰公司“四强”党支部150个。开展基层党组织软弱涣散问题排查整治，持续全覆盖开展组织建设排查督导。加强基层党建工作指导，印发党建工作制度汇编，编制《党务工作手册》《基层党组织按期换届选举工作流程》《党员干部应知应会》《党建工作有关制度文件选编》等，规范工作标准。

提高机关党建工作质量。开展以“重基层、提效能”为主题的总部机关“作风建设年”活动，落实首问负责制，坚决整治形式主义、官僚主义。制定《总部机关党建述职评议考核工作方案》，将党支部建设情况纳入对总部各部门绩效考核。加强机关支部培训，提升党建工作水平，举办主题征文、联学联建、“回顾党的历史、凝聚国寿力量”等形式多样的党建活动。开展“学习研讨、查摆问题、改进提高”专项活动，强化政治机关意识，走好“第一方阵”，带头推动党中央决策部署落到实处。

加大基层一线关怀力度。党费使用重点倾斜基层，集中资金为基层办实事好事，支持基层工作开展、党员活动室建设、扶贫帮困等。加强对党员关心关怀，每年元旦春节下拨党费，组织开展走访慰问。组织对获得党内功勋荣誉表彰的党员、“光荣在党50年”的党员、生活困难党员、老党员老干部等进行走访慰问。组织各级党委按要求列支党建工作经费预算，作为党建活动开展的重要保障合理使用。

提升基层党建工作力量。加强专职党务工作人员配备，全系统配备专职党务工作人员400余人，各省级分公司按要求配备2名专职党务人员、地市分公司按要求配备1名专职党务人员、直属专业机构按要求配备1-2名专职党务人员，其他单位配备兼职党务人员。重视提升党务工作者素质，开展党务工作者专项培训，举办营销员党建工作示范培训班，约1.2万名专兼职党务工作人员参加“学党章条例、强能力素质”线上专题培训。

围绕中心抓党建 坚持党建引领改革发展

中国人寿寿险公司积极探索推动党建与业务融合的具体方式，以高质量党建引领保障公司高质量发展，以公司改革发展成果检验党组织的战斗力。

推进党建与业务融合。找准党中央决策部署和公司发展结合点，将公司党建工作、改革发展重点工作纳入公司级重点工作计划，与业务工作一体部署、一体推进，强化过程管理，深化落地执行，保障贯彻落实工作规范有序运行。各级党组织紧盯公司改革发展中心任务搭建活动平台，围绕业务发展、疫情防控、抢险救灾、扶贫帮困等急难险重任务，广泛组织党员发挥先锋模范作用。多层次、多渠道开展调查研究，开展“抓党建、促融合”专题研究活动，形成了具有针对性、操作性的研究成果。积极创建红旗“党员示范岗”4862个、“党员责任区”4767个、“党员突击队”2836个、“党员服务队”2902个。深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”等活动，在基层柜面服务窗口组织开展“党旗飘扬 党员领航”系列活动，立足满足客户需要，打造“政治素养佳、客户口碑佳、服务技能佳、工作业绩佳”的“四佳”国寿服务团队，625名优秀综合柜员获评“党员先锋岗”，38家标杆柜面获评“党员示范柜面”。

发挥先进典型示范引领作用。对基层单位在党建引领、高质量发展、助力乡村振兴、运营服务、数字化转型、参与应对突发事件等方面的典型事迹，开展立体化宣传报道。定期组织全系统“两优一先”评选，以身边人身边事发挥标杆引领作用。开展“感动国寿十大人物”和“国寿奋斗者”评选及事迹巡讲，深入挖掘在乡村振兴、服务客户、改革创新等方面的先进典型，弘扬奋斗精神。近年来，系统一批先进集体和个人获荣誉表彰，山西省分公司侯莉获评“全国优秀党务工作者”，广西崇左市分公司健康保险部获评全国脱贫攻坚先进集体，西藏分公司罗布顿珠获评全国脱贫攻坚先进个人，江苏南通通州支公司获评“全国五四红旗团支部”，山西省分公司团委获评全国金融系统五四红旗团委，新疆乌鲁木齐分公司团支部获评全国金融系统抗击新冠疫情青年志愿服务先进集体，浙江东阳、上海宝山等多家支公司荣获全国文明单位。

加强营销员党员教育管理。将营销员党员身份摸排工作纳入营销员日常管理，约1.9万名营销员党员全覆盖纳入公司党组织管理。编制工作手册，为基层党组织提供具体工作参考和实用工具支持。组织制定营销员党员作用发挥指导规范，引领促进营销员党员更好在基层一线业务拓展、合规展业、服务客户中发挥先锋模范作用。开展“党建工作进职场”主题活动，在一线职场和团队工作区开辟“党建园地”专栏，开展制度宣贯和典型宣传，强化营销员党员党性意识和模范带头意识。组织营销员党员开展“三亮三比三评”活动，立足岗位亮标准、亮身份、亮承诺，比技能、比作风、比业绩。开展营销员党员“奋进新征程 建功新时代”示范创建活动，通过党课学习、主题党日、业务竞赛、调研座谈、集中培训等形式，加强营销员党员教育管理，引导营销员党员发挥示范带头作用，为广大人民群众提供优质保险服务。2023年评选营销员党建示范点95个、营销员先锋个人99人。

构建数字化、智能化党建。做好全国党员信息管理系统推广使用，开发建立“智慧党建”公司党建工作智能平台，实现对系统党组织、党员分布、“三会一课”开展情况可视化呈现和实时督导，积极构建“线上线下结合、进度实时可查、活动有迹可循”数字化党建模式。建立党员“政治生日”祝贺制度，自动推送消息，提醒激励党员牢记身份、永葆初心。搭建营销员党员信息管理平台，实现党员在线亮身份、数据实时掌握、人员系统管理。

党的二十大为新时代党和国家的发展指明了方向，中国人寿寿险公司党委带领系统干部群众全面学习贯彻落实党的二十大精神，准确把握推进中国式现代化对金融工作提出的新要求，持续强化金融工作的政治性、人民性，更加坚定信心走好中国特色金融发展之路，大力推进党的建设，增强基层党组织政治功能和组织功能，推进党建业务融合，发挥好基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，健全落实党中央重大决策部署体制机制，在服务国家社会保障体系完善、建设健康中国和积极应对人口老龄化、支持国家重大战略、支持实体经济、助力乡村振兴、防控金融风险等方面持续担当作为，推动公司高质量发展迈上新台阶。

(责编：曹淼、高雷)

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