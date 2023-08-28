李珂

在新疆医科大学附属中医医院，别克波迪耶娃·古扎丽正穿着白大褂，在病床前嘱咐患者相关治疗事项。

今年24岁的古扎丽来自土库曼斯坦。2017年她来到中国留学，现在是新疆医科大学附属中医医院的一名实习医生。

“在我的国家，医生是很受人尊敬的职业。近些年中国的医学教育事业发展得很好，我希望能在这里学到精湛的医术。”古扎丽说。

别克波迪耶娃·古扎丽。受访者供图

刚到中国时，古扎丽用中文沟通很吃力。经过几年的适应，她渐渐掌握了学习汉语的窍门，还得到了在新疆当地医院实习的机会。如今，古扎丽已经能自如地与病人交流，遇到说少数民族语言的病人时，她还可以为其他医生做翻译。

在医院实习期间，古扎丽收获了许多实用的临床经验，这让她离实现自己的医生梦更进一步。“我很期待回国后能够为家乡的医学事业作出一份贡献。”古扎丽这样说。

据了解，新疆医科大学自从整班招收英文授课医学本科留学生以来，充分利用人文地缘优势，留学生教育规模逐步扩大。近年来，学校以“一带一路”建设为契机，在教育内容、教育方法上与国际标准接轨，以中西医结合和全过程英语授课的教学模式吸引并培养了一批具有国际视野的留学生。

和古扎丽一样，纳合麦提江·米娜尔也是一名在中国学医的留学生。

纳合麦提江·米娜尔。受访者供图

“我在2016年就来到了中国，当时我十八岁，对中医特别感兴趣。我爸爸也是学医的，所以我希望以后也能跟他一样，成为救死扶伤的医生。”米娜尔说。

在家人的支持和鼓励下，米娜尔从哈萨克斯坦来到中国新疆医科大学学习中医。求学期间，她强烈地感受到中国医学事业的进步与发展，对于中国语言和中医知识充满好奇心与求知欲。

对于米娜尔来说，中医是一门既有趣又难学的课程。“我们会学习针灸、推拿，一开始挺难的，但是一步步来也能学到很多知识。”米娜尔介绍。

如今，米娜尔在新疆医科大学附属中医医院实习，她告诉记者，这里的医生对留学生都很热情，有什么不懂的也会耐心指导。“中国是一个很温暖的地方，希望我毕业后能够继续读研深造，利用我学的医学知识回国开一家诊所。”米娜尔说。（宋子节、努尔黑沙、唐宋、实习生李珂）

(责编：罗知之、吕骞)

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