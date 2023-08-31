“探寻消费密码”系列
人民网“透明工厂”直播走进太太乐
2023年08月31日08:08 | 来源：人民网
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【直播简介】鲜味是一种什么味道？“鲜”出现在各类形容美好口感的词语中，也成为人们烹制佳肴的理想标准之一。而今，随着技术创新和消费升级，以调味品为代表的鲜味产业，被时代赋予兼顾健康与美味的双重使命。8月31日上午10时，人民网“透明工厂·探寻消费密码”系列直播走进鲜味产业龙头企业——上海太太乐食品有限公司，解密厨房调料鸡精的鲜味“养成记”。
“探寻消费密码”系列
人民网“透明工厂”走进雀巢咖啡 解译芳醇香气背后的“风味密语”
(责编：董童、吕骞)
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