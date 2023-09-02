人民网北京9月2日电 （记者乔雪峰）9月1日，随着最后一块梁段架设到位，都香高速金沙江特大桥顺利合龙，主桥全面贯通，大桥建设转入桥面系施工。

据介绍，金沙江特大桥由中交三公局施工建设，项目横跨金沙江，连接川滇两省，是国内最大跨径钢箱混合梁独塔斜拉桥，大桥主塔高197.6米，全长565米，主跨跨径340米，采用双向4车道高速公路设计标准，设计时速80公里。

大桥钢箱梁由22节钢箱梁组合而成，主桥桥钢箱梁总重约5714吨，采用300吨架梁吊机进行架设，是国内目前采用大型悬臂架桥机后方喂梁、前方回转落梁起吊的最重节段。大桥合龙段钢箱梁长6米、宽32.3米、高3.52米，重约150吨，采用“汽车吊+架梁吊机”整体吊装。

为确保按期、高精度完成钢箱梁安装，项目自主研发国内腹内喂梁最大吨位的大型悬臂架桥机，采取钢箱梁整节段吊装，钢箱梁吊装速度7天1节，顺利实现精准合龙，创下全国最大跨径钢箱混合梁独塔斜拉桥施工和大型悬臂吊机后方喂梁、前方回转落梁拼接施工的全国最大吨位钢箱节段梁施工，两项全国之最。

“金沙江特大桥是G7611国高网都香高速公路的控制性重难点工程，建成后将成为连接川滇两省的又一新地标。”交通运输部相关负责人表示，金沙江特大桥建成后将进一步推进川滇黔三省经济融合发展，提高滇东北交通运输主动脉等级，对打造云南境内东西向最具魅力的黄金旅游线，推动西南地区高质量发展具有重要意义。