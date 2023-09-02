人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中消协发布消费提示 拒绝过度包装月饼和“天价”月饼

2023年09月02日11:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从中消协获悉，临近中秋节，中消协针对月饼消费中的过度包装，发布了消费提示。

中消协相关负责人表示，月饼作为中秋佳节不可或缺的文化象征，其设计和制作应该贴合中华文化的优良传统，以美味、节约、健康为主，而非追求过度包装带来的“面子”。过度包装不仅造成资源浪费和环境污染，还会无端增加产品成本，损害消费者权益，应当受到全社会共同反对。

国家市场监督管理总局修订的GB23350—2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》（以下简称《标准》）于2023年9月1日正式实施，对限制食品和化妆品过度包装提出明确要求。其中，限制月饼过度包装，在《标准》第1号修改单中有明确规定并已于2022年8月15日实施。

为将限制月饼过度包装落到实处，中消协呼吁：

一是经营者严格遵守。经营者应当严格执行《标准》及相关规定，月饼的包装层数最多不超过三层，减少包装盒中不必要的空隙，严格控制包装成本，包装材料不得使用贵金属和红木材料，月饼不应与其他产品混装，让月饼回归大众消费品属性、回归传统文化本源。同时保证食品安全，不得虚假宣传、价格欺诈，不得售卖“天价”月饼，为广大消费者提供营养健康、美味实惠、简约环保的产品。

二是消费者积极响应。广大消费者应树立可持续消费观，追求文明健康的生活理念，践行绿色低碳的生活方式，主动选择包装简约适度的产品，拒绝过度包装月饼和“天价”月饼，反对奢靡浪费。通过正规渠道购买月饼，注意食品安全，妥善保留发票等消费凭证，以便发生纠纷时有效维权。主动参与社会监督，发现问题积极向有关部门举报，或向消协组织反映。

三是全社会共同行动。有关行政部门、行业协会、新闻媒体等社会各方共同行动，加大对月饼过度包装的监督和治理力度，引导月饼市场规范健康运行，在全社会营造理性、健康、绿色消费新风尚。同时，各级消协组织要积极宣传限制过度包装标准，主动对月饼过度包装行为进行社会监督，妥善处理消费者相关情况反映，共同营造“价格更亲民、品质更优良、包装更简约”的月饼消费环境，努力让消费者度过一个节约环保、绿色健康、团圆祥和的美好中秋佳节。

(责编：郝帅、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
商务部：9至12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动
　　人民网北京9月2日电 （记者孙红丽）近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》（以下简称《通知》），根据“2023消费提振年”总体安排，于2023年9—12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。 根据《通知》，“家居焕新消费季”启动仪式将于9月初举办，同时支持各地组织N场地方站活动。…
新一轮北交所改革揭开帷幕 经营主体迎来三重利好
　　人民网北京9月2日电 （黄盛）证监会在9月1日发布的《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（以下简称《意见》），围绕高质量建设北京证券交易所（以下简称“北交所”）提出一揽子举措，并将其作为建设中国特色现代资本市场“1+N+X”政策框架的专项安排。 具体来看，《意见》提出了以下工作举措：一是加快高质量上市公司供给，有效改善新增上市公司结构，全面提升上市公司质量，优化发行上市制度安排；二是稳步推进市场改革创新，持续丰富产品体系，改进和完善交易机制，调整优化发行承销制度，加强多层次市场互联互通，扩大投资者队伍；三是全面优化市场发展基础和环境，更好发挥中介机构作用，持续提升监管效能，完善市场风险监测预警和评估处置机制，推进制度型对外开放，发挥好改革试验田作用；四是强化组织保障，加强组织领导，强化全链条监督制衡，做好新闻舆论引导。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部