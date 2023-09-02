人民网北京9月2日电 （记者孙博洋）记者从中消协获悉，临近中秋节，中消协针对月饼消费中的过度包装，发布了消费提示。

中消协相关负责人表示，月饼作为中秋佳节不可或缺的文化象征，其设计和制作应该贴合中华文化的优良传统，以美味、节约、健康为主，而非追求过度包装带来的“面子”。过度包装不仅造成资源浪费和环境污染，还会无端增加产品成本，损害消费者权益，应当受到全社会共同反对。

国家市场监督管理总局修订的GB23350—2021《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》（以下简称《标准》）于2023年9月1日正式实施，对限制食品和化妆品过度包装提出明确要求。其中，限制月饼过度包装，在《标准》第1号修改单中有明确规定并已于2022年8月15日实施。

为将限制月饼过度包装落到实处，中消协呼吁：

一是经营者严格遵守。经营者应当严格执行《标准》及相关规定，月饼的包装层数最多不超过三层，减少包装盒中不必要的空隙，严格控制包装成本，包装材料不得使用贵金属和红木材料，月饼不应与其他产品混装，让月饼回归大众消费品属性、回归传统文化本源。同时保证食品安全，不得虚假宣传、价格欺诈，不得售卖“天价”月饼，为广大消费者提供营养健康、美味实惠、简约环保的产品。

二是消费者积极响应。广大消费者应树立可持续消费观，追求文明健康的生活理念，践行绿色低碳的生活方式，主动选择包装简约适度的产品，拒绝过度包装月饼和“天价”月饼，反对奢靡浪费。通过正规渠道购买月饼，注意食品安全，妥善保留发票等消费凭证，以便发生纠纷时有效维权。主动参与社会监督，发现问题积极向有关部门举报，或向消协组织反映。

三是全社会共同行动。有关行政部门、行业协会、新闻媒体等社会各方共同行动，加大对月饼过度包装的监督和治理力度，引导月饼市场规范健康运行，在全社会营造理性、健康、绿色消费新风尚。同时，各级消协组织要积极宣传限制过度包装标准，主动对月饼过度包装行为进行社会监督，妥善处理消费者相关情况反映，共同营造“价格更亲民、品质更优良、包装更简约”的月饼消费环境，努力让消费者度过一个节约环保、绿色健康、团圆祥和的美好中秋佳节。

(责编：郝帅、吕骞)

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