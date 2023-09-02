人民网北京9月2日电 （记者栗翘楚）近日，中国核电发布半年报称，2023年上半年业绩继续保持着良好增速，营业收入同比增长4.99%，达362.98亿元；归母净利润同比增长11.09%，达60.42亿元。

半年报披露，截至2023年6月30日，公司控股在运核电机组共25台，装机容量2375万千瓦，在建机组13台，装机容量1255.30万千瓦，上半年内，公司核电机组发电量为902.68亿千瓦时，同比增长2.77%，约占全国运行核电机组发电量的42.60%。

报告期内，公司控股核电机组WANO综合指数平均值为97.87分，其中19台机组为满分100分，在同行业领域处于领先地位；公司所属运行核电厂完成11次大修，其中10次常规大修平均工期24.04天，较2022年同期缩短3.35天。

核电、风电和光伏等作为技术成熟的低碳、清洁能源，不排放二氧化硫、烟尘、氮氧化物和二氧化碳等物质。中国核电半年累计发电量1008.27亿千瓦时，比去年同期增长6.86%。与燃煤发电相比，相当于减少燃烧标准煤3037.49万吨，减少排放二氧化碳7958.23万吨，减少排放二氧化硫25.82万吨，减少排放氮氧化物22.48万吨。

此外，近年来，依托中核汇能平台，中国核电完成了对旗下非核新能源资产的整合，并于去年成功引入七家战略投资者，募集资金75亿元，为相关板块的发展提供了充足的“粮草”。报告披露，2023年上半年，中核汇能实现营业收入46.11亿元、净利润16.15亿元，同比分别增长49.14%、58.7%。

除国内业务外，中国核电积极响应国家共建“一带一路”部署，寻求海外能源市场突破，主要在于核电运维技术服务输出。同时，核电机型的多样化促使公司研究、掌握、发展了丰富的技术和管理能力，培养了5000余名管理和技术人才，打造了一支拥有2000多名核电工匠的专业运维队伍，在生产准备、核电调试、运行支持、核电大修、专业维修、核电培训、技术支持和核电信息化等领域具备核心竞争力及对外服务输出能力。报告期内，公司新增发明专利126项，“核电数字化转型支撑综合解决方案-中国核电工业互联网平台（DHP）”成功入选2023工业互联网创新成果，技术创新持续发力。

(责编：郝帅、吕骞)

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