大藤峡水利枢纽主体工程完工
新华社南宁9月2日电（记者曹祎铭）国家水网骨干工程大藤峡水利枢纽最后一台机组2日正式投产发电，标志着主体工程较国家批复的建设工期提前四个月完工。
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽（无人机全景照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
大藤峡水利枢纽位于广西桂平市的黔江河段，于2014年开工建设，是国家172项节水供水重大水利工程之一，也是集防洪、航运、发电、水资源配置、灌溉等功能于一体的珠江流域关键控制性工程。工程总投资357.36亿元，总库容34.79亿立方米，防洪库容15亿立方米。
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽全部机组投产发电庆祝仪式现场。新华社记者 曹祎铭 摄
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽泄水闸（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司相关负责人告诉记者，工程建设过程中，多项技术指标在业内领先。工程配备8台国内最大的轴流转桨式水轮发电机组，单机容量20万千瓦，位居同类型机组首位；布置26扇位居国内闸坝式工程前列的弧形工作闸门，最大推力负荷达6820吨；建成国内水利工程最大的水生态保护工程体系，满足红水河珍稀鱼类繁殖洄游的过坝需求。
大藤峡水利枢纽主体工程完工，将进一步完善珠江流域防洪体系，打牢国家水网重要结点，全面建成红水河“清洁能源走廊”，为强化珠江流域治理管理、提升水安全保障能力、推动地方经济社会高质量发展、助力粤港澳大湾区建设提供全新动力。
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽黔江主坝鱼道（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽船闸（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽和周边峡谷（无人机全景照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽南木江副坝仿自然生态鱼道和周边配套设施（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
9月2日拍摄的广西大藤峡水利枢纽船闸（无人机照片）。新华社记者 曹祎铭 摄
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