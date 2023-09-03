人民网北京9月3日电 （记者杜燕飞）2日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服务会）在北京开幕。

据中建二局相关负责人表示，中建二局深耕海外市场30余年，参与高质量共建“一带一路”，足迹遍布全球20多个国家和地区，以完善的全球化供应体系稳步拓宽海外业务发展，让中国制造更好服务世界。本届服贸会上，中建二局围绕“建·共享生态世界 筑·智慧未来城市”这一主题，带来了系列智能、绿色、低碳装备及节能环保产品，以“多元、智能、绿色”推动行业产品布局革新。

以未来感筑造理想城市“硬内核”

在本届服贸会，中建二局展厅的沙盘展示了一座“未来理想城市单元”。以“低碳、智慧”为双主线，项目整体创建低碳社区和绿建三星级标准，局部达到近零碳社区建设标准。同时搭建智慧道路、AVP停车等智慧场景，架构CIM平台、智能视频监控、智慧物业等系统，打造智慧、绿色人居新体验。

“中建二局以‘健康’为核心，用‘绿色、低碳、智慧、活力’打造‘一核四芯’的产品理念。”该负责人表示，中建二局将进一步聚焦京津冀、长三角、珠三角地区，应用先进的建造技术，为建设新时代生态宜居城市单元注入活力，筑造理想城市“硬内核”。

智能化助力绿色科技“强升级”

走进中建二局展厅，观众可以到花样繁多的模型机器人、智能平台在模拟运作中。其中，“空中造楼机”正多角度进行高度方向提升，已应用在房建、基础设施、能源建造等工程中；“ZJM中建智能塔机”模型正实时采集作业现场工况，利用移动互联网的项目动态管理信息技术，搭建集成管控施工平台，实现安全量化管理；内墙涂装机器人正在模拟进行涂料喷涂、腻子刮平及墙面打磨，它可导入3d模型自动生成喷涂轨迹，采用激光雷达进行自主导航，具有高度灵活性；自主研发的钢结构全生命周期数字信息化智慧平台已应用在北京城市副中心C08项目等数十项项目建设中；核电项目的预埋件自动焊机器人也正在进行自动翻转焊接，自动定位、智能焊接，目前已应用于防城港核电站、太平岭核电站建设中。

据介绍，在推行智能建造的同时，中建二局推出绿色节能箱式房、绿色环保搅拌站、智能塔机、纯电动搅拌车等花样繁多的绿色智能装备等绿色低碳产品，并在项目应用的过程中针对使用反馈迭代优化，助力绿色科技“强升级”。

“当前，以‘建造智能绿色可持续’为中心，中建二局正打造系列智能、绿色、低碳装备及节能环保产品，以服务企业项目管理应用为基础，以创新技术为目标，依托产业优势，促进产业链协同，推动行业布局革新。”该负责人说。

以“清新”风打造低碳转型“新势力”

据介绍，当前，为响应碳达峰、碳中和目标和生态环境保护等举措，中建二局推动核电、光伏发电、风电、抽水蓄能等可再生能源投建运业务。

目前，中建二局已承接的风电项目总装机容量超14500兆瓦，承揽全国 41%储量的 LNG 储能项目，光伏项目总装机容量超 7800兆瓦，其中位于鲁能阜康市多能互补（标段一）项目是集“光伏+光热”一体化多能互补的综合发电工程，该项目建成后，每年将有约18亿千瓦的清洁能源进入到千家万户。核电方面，中建二局参建的“华龙一号”项目投产后，年供电可达500多亿千瓦时，相当于种植约11.3万公顷森林。

在创新低碳能源业务方面，本届服贸会，中建二局与中建西南院联合为观众展示了超双疏自清洁辐射制冷材料——自清洁罩面涂层和超双疏被动辐射制冷涂层。其中，自清洁罩面涂层可以用于任何非致密建筑材料上，起到超疏水、自清洁免维护的效果；而被动辐射制冷涂层则是节能减碳功能化涂料产品，应用时可以使表面恒低于环境气温，大幅降低空调制冷能耗，实现长效被动制冷。

(责编：乔业琼、吕骞)

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