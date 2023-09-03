人民网北京9月3日电（常沙）金秋九月，福燕如约而至，邀世界各国于北京共襄服贸盛会。

2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）以“开放引领发展，合作共赢未来”为主题，于9月2日在国家会议中心和首钢园区拉开帷幕。

踏入位于国家会议中心的综合展区，四组光彩夺目的数字艺术灯阵在展区顶部绽放开来，形似花瓣，分别对应四大展岛，展示了航天航空、医疗服务、智能出行、信息数据服务等领域的先进成果及案例。

作为本届服贸会综合展区的门面展台，服务贸易及服务业扩大开放成就展（以下简称“成就展”）以“开放之花·无限舞台”为主题，用绽放的花朵传递了开放的理念，用色彩变幻的灯组模拟了世界各地的地貌特征，展现了服贸会跨越山海、邀世界同聚的开放之姿。

中国积极推进多领域开放，创新开放举措。2015年以来，历经8年6轮试点探索，中国的开放领域已增加至13个，涵盖科技、电信、文旅、金融等重点行业，先后推出了1100多项先行先试政策举措，向全国复制推广了8批100多项创新成果。

新产品展现新发展。由我国民营火箭企业北京蓝箭空间科技有限公司自主研制的朱雀二号以等比模型亮相成就展，成为航天航空展岛的焦点。作为全球首枚成功入轨的液氧甲烷火箭，朱雀二号的成功发射标志着我国航天航空领域的自主创新能力不断提升。

能轻巧剥去鹌鹑蛋蛋壳的手术机器人，具备优秀运动能力的机器狗……一系列行业领先的技术成果吸引观众驻足。

新案例突出新探索。展墙上陈列着服贸领域的优秀案例，突显了中国推进服贸高质量发展的决心，如怀柔科学城、贵阳大数据科创城；展示了中国与世界各国开展服贸合作的硕果，如中马友谊跨海大桥、海南比勒菲尔德应用科学大学。

新数据彰显新发展。中国服务贸易规模稳步增长，结构持续优化，“朋友圈”不断扩大。商务部的数据显示，2022年，我国全年服务进出口总额近6万亿元人民币，同比增长12.9%，连续9年位居全球第二。今年上半年，知识密集型服务贸易占服务贸易总额的比重达到了43.5%。今年，83个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会，比上届增加了12个。

成就展以展示我国最新服贸成果为契机，突显创新活力和发展优势，向世界发出合作共赢邀约，将为全球服贸发展贡献积极力量。