本报记者 赵展慧

图①：江苏银行工作人员为苏州市吴江区一家科技型中小企业介绍“快易贷”产品。

倪黎祥摄

图②：浙江省温州市玉环永兴村镇银行客户经理走访企业，调研生产经营情况。

李敏敏摄

数据来源：中国证监会等

位于重庆市的京东“亚洲一号”智能产业园，是京东仓储REIT申报资产之一。

金 瑞摄

截至6月末，民营企业贷款余额同比多增9016亿元，同比增长13.1%；民营上市公司在沪深两市占六成以上，在科创板、创业板占比超八成……近年来，更多金融活水流向民营经济，为其发展壮大增添动力。

近日《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》）发布，其中就完善民营企业融资支持政策制度提出一系列具体措施，从信贷融资、债券市场融资到上市融资和再融资等多方面支持民营企业发展。如何将这些融资政策措施落到实处，引来更多金融活水为民营企业“解渴”？记者采访了相关部门和企业。

汇聚合力，促进金融机构“敢贷愿贷能贷会贷”

“您的手续已办妥，款项下午就会到账。”在浙江台州友喜阀门有限公司，玉环永兴村镇银行的工作人员用移动设备扫读“金融服务码”后，告诉了企业负责人林天友这个好消息。

生产车间里，机床有序运转，一排排崭新的阀门整齐码放一旁，工人们正在组装成品。进入三季度，一边是销售回温，企业订单明显增加，需大量购进原材料；另一边，企业新建车间及购进设备投入不小，流动资金紧张。眼看交货日期越来越近，如果原材料不能及时供上，就要面临违约赔偿和失去顾客的风险，林天友为此愁了好些日子。

直到玉环永兴村镇银行上门送来“及时雨”，资金有了着落，林天友转忧为喜：“上午申请、下午放款，小小‘金融服务码’帮了大忙！”

让林天友便捷申贷办贷的“金融服务码”，是国家金融监督管理总局台州监管分局依托浙江省金融综合服务平台（即全国信易贷平台浙江站），进一步衍生的新应用，汇集了个人婚姻登记信息、失信人执行信息、企业基本信息等102个接口。

扫一扫“金融服务码”，数据便从四面八方“奔涌”而来，迅速为金融机构“绘”成客户数字画像。从“扫码”到审批完成最快只需2小时，缩短办贷流程50%以上，实现办理业务“一次不用跑”。目前，台州市试点银行机构已通过“金融服务码”向1.34万名客户授信23.16亿元。

浙江是中国民营经济发展最为活跃的地区之一。据统计，截至今年7月末，浙江省民营企业贷款余额9.1万亿元，比年初增加8051亿元，同比增长15.81%；民营企业贷款占各项贷款的比重为43.49%。强化数据信息共享，是当地金融服务民营经济提质增效的主要手段之一。

“信息不对称是民企融资的主要障碍之一，银企信息的充分共享是金融服务智能化、精准化、高效化的前提。”国家金融监督管理总局浙江监管局有关负责人认为，此次《意见》提出，“健全中小微企业和个体工商户信用评级和评价体系，加强涉企信用信息归集，推广‘信易贷’等服务模式”，正是深化信息共享，加快推动涉企信息从线下到线上、从分散到集中的有力举措，不仅能够提高金融服务效率，更有利于增进银企之间信任度。该负责人介绍，目前“信易贷”在浙江的应用初见成效，已构建完成“省—市—县”三级银企对接服务体系，将9600余个银行业务网点纳入服务网络，直接支持授信超2万亿元、企业22.7万家，其中个体工商户3.7万家，制造业、批发零售客户占比近80%，17.2%的客户为从未贷款过的首贷户。

《意见》还提出，健全银行、保险、担保、券商等多方共同参与的融资风险市场化分担机制。上海金融与发展实验室主任曾刚认为，长期以来，部分民营企业抗风险能力较弱、缺少抵押物，一些金融机构支持民营企业融资意愿不足，通过增信和风险分担机制可以分散单一金融机构的风险，有助于提升金融机构支持民营企业的积极性。“在实践中，我国以融资担保为基础，发展出了政府、担保公司、银行、保险公司等多种主体组合的风险分担机制，并取得了良好的效果。”曾刚说。

银担、银保双向合作，“政银保担”四方合作……多种合作模式形成支持民营经济融资的强大合力。“服务民营经济，我们有‘三个一’：政策一视同仁、信息一网通享之外，还有风险一体共担。”江苏银行有关负责人介绍，江苏银行不断加强与保险、担保、券商等机构合作，“我们与江苏省再担保集团联合建立了国家—省—市三级分险机制，目前总授信分担额度已超250亿元。”

《意见》出台后，各金融机构纷纷根据要求，制定具体方案，将政策落到实处。中国建设银行发布《支持民营经济发展壮大行动方案》，聚焦信贷融资上量、加大债券融资支持、完善和创新供应链金融服务等九大重点领域升级金融服务，针对民营企业进一步巩固和完善“敢贷愿贷能贷会贷”长效机制。中国光大银行制定了支持民营经济发展服务方案，从“加大政策支持，强化要素资源保障”“精准对接需求，持续优化分级分层服务机制”等7个方面完善民营企业融资支持政策制度。

改革创新，进一步畅通民营企业股权融资渠道

广东省中山市翠亨新区江波龙产业园的无尘车间内，工人在电脑屏幕前专注操作，隔着防护玻璃，机械手在电路板上灵活移动，经过测试、封装程序后的存储卡、固态硬盘等产品有序下线。

2022年8月，深圳市江波龙电子股份有限公司登陆深交所创业板。“去年，公司通过在创业板上市募集了约15亿元资金，重点投向存储产业园建设、企业级及工规级存储器研发项目。”公司董事长蔡华波表示，通过上市融资和再融资，公司研发能力更上一层楼，形成了完善的存储器产品研发体系。

资本市场一直以来都是支持民营经济发展壮大的重要平台。尤其是近年来，资本市场抓住注册制改革契机，大幅优化发行上市条件，进一步畅通民营企业股权融资渠道。比如，允许“未盈利企业、特殊股权结构企业、红筹企业”上市，一大批符合条件的“硬科技”和“三创四新”民营企业上市融资。据证监会统计，2019年以来，共有1254家民营企业IPO，融资合计1.22万亿元，分别占同期IPO家数和融资规模的81%和60%。

同时，我国多层次资本市场体系不断完善，为处于不同发展阶段、不同规模的民营企业直接融资提供了更广阔的空间。比如定位于服务创新型中小企业的北交所，截至6月末，已有上市公司204家，其中民营企业180家。私募基金持续发挥促进民营中小企业创新创业的功能，截至2022年末，私募股权和创投基金在投中小企业项目8.47万个，在投本金2.59万亿元。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，落实《意见》“支持符合条件的民营企业上市融资和再融资”这一要求，需要进一步加强资本市场不同板块间的互补性和协同性，打造各板块细分的特色化业务，进一步完善科创板、创业板、北交所、新三板、区域股权市场、私募股权市场等构成的多层次资本市场体系。

曾刚认为，要强化证券公司等中介机构对民营企业融资的支持力度，包括在并购重组、定向增发、资产证券化、员工持股、股权激励等方面发挥投行作用，大力支持民企发展；协助民营企业优化股东治理结构，引导民企建立现代企业制度，实现企业内部的专业化治理等。

为支持符合条件的民营企业上市融资和再融资，证监会表示，将抓好资本市场支持民营企业发展各项任务的落实落地，推动注册制改革走深走实，研究优化并购重组“小额快速”审核机制，支持符合条件的民营企业赴境外上市，利用好两个市场、两种资源，为民营企业发展壮大提供更多源头活水。

扩面提质，支持更多民营企业在债券市场融资

重庆城郊，群山环抱，两座由空中长廊连接的白色仓库引人瞩目。走进这两座仓库所在的京东“亚洲一号”智能产业园，火热的作业场景映入眼帘。

高峰时段，平均每5秒钟就有一辆货车进出，穿梭于货物储存和转运两个仓库之间。仓库里，机械臂和履带配合“默契”，24小时不停歇，轻松熟练地完成货物入库、存储、包装、分拣全流程，每天可处理超过40万个订单。商品从这个园区发出后，被发往重庆的112个快递站点。

这一园区不仅为消费者创造了物流便利，而且在金融工具的助力下还增添了众多新“股东”，让更多普通投资者能够分享到园区的发展红利。今年2月8日，作为我国首只民企仓储物流REIT（不动产投资信托基金），以重庆、湖北武汉、河北廊坊三地物流园为底层资产的京东仓储REIT在上交所成功上市，募集资金17.57亿元，投资者认购踊跃，其中网下投资者询价获得超126.04倍认购。

京东仓储REIT的上市，让企业能够将被园区基础设施占用的资金“腾挪”出来，投入更多其他项目。“基础设施REITs进一步扩大了我们的融资渠道，有利于盘活存量仓储物流资产，形成投资良性循环。”京东产发首席执行官曹冬介绍，仓储物流行业投资回报期较长，资金占用成本高，一定程度上限制了行业发展，这一融资工具不仅能够为企业引来资金，更通过吸引专业的市场机构参与项目运营管理，加速推进仓储物流行业的数字化、智能化、绿色化发展。

作为资本市场一大创新投融资工具，基础设施REITs帮助民营企业有效盘活存量资产、拓宽融资渠道。与此同时，作为多层次资本市场的重要组成部分，债券市场是服务民营企业融资的重要场所。今年以来，民营企业债券融资渠道不断拓宽，越来越多优质民营企业通过公司债券、资产支持证券（ABS）等产品实现融资。不仅吉利集团等龙头企业实现债券融资，越来越多的民营中小微企业也获得债券产品的支持。

据上交所统计，今年前7月，上交所共推动民营企业申报公司债券1544亿元，同比增长151%；核心企业供应链、小额贷款等ABS产品支持民营企业累计发行1364亿元。深交所数据显示，截至7月底，深交所发行具有增信措施的民企债券近3500亿元，发行核心企业供应链ABS超7300亿元。

同时，交易所市场还不断推动产品创新，围绕民企融资需求，持续推动民企发行科技创新债券、知识产权证券化等创新型产品，不断提升服务民营经济效能。

民企债券融资稳步发展的同时，仍存在由于部分民营企业主体信用评级相对较低导致的发债难、发行成本高等问题。“此次《意见》提出‘推动民营企业债券融资专项支持计划扩大覆盖面、提升增信力度’等政策，正是为了进一步解决这一痛点。”曾刚表示。

为了加大民营企业债券融资增信支持，证监会不断完善体制机制，通过组织开展信用保护工具试点、民营企业债券融资专项支持计划、民企债券央地合作增信模式等多种方式，发挥市场化增信作用，支持民营企业债券融资。截至今年6月末，交易所市场共创设民营企业债券信用保护工具99单，支持61家民营企业实现债券融资675亿元；合计推出民营企业债券融资支持工具42单，增信支持33家民企债券融资332亿元。

专家认为，进一步支持更多符合条件的民营中小微企业在债券市场融资，还要从制度设计、信用体系建设等多方面持续发力。曾刚认为，在支持信用保护合约业务发展的同时，也要加强相应的监管体系建设，加强对评级机构的监督和管理。此外，还要搭建信息共享平台，将企业注册信息、财务指标等查阅权限适当开放给债券受托管理人、监管银行等，加大信息公开度和透明度。

“在融资环境不断优化的同时，广大民营企业还应当加强自身建设。”曾刚认为，个别民营企业出现债券违约事件会降低投资者预期，增加债券发行的难度和成本，因此民营企业要更加重视财务管理、内部控制等体系建设，对可能出现的过度借债、过度投资等问题建立事前预警、事中监管、事后跟踪的治理机制。

《 人民日报 》（ 2023年09月04日 18 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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