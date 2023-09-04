人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

文旅消费延展 新活力解锁精彩一夏

2023年09月04日08:14 | 来源：新华网
小字号

原标题：文旅消费延展 新活力解锁精彩一夏

　　在玩中游，在游中学，今年暑期，重文化、重体验、重趣味的研学游，激发了文旅消费的新活力，为文旅市场添柴加薪。丰富多元的文化演艺旅游业态，推动了文旅市场消费的延展升级。

　　在河北省秦皇岛，互动式、问答式、参与式的研学活动，激发孩子的潜能、参与性和积极性。

　　今年以来，脱胎于敦煌文化的洞窟沉浸式体验剧《乐动敦煌》、室内情景体验剧《又见敦煌》、沙漠实景演出《敦煌盛典》和中国残疾人艺术团情景音画剧《千手千眼》四场剧目在敦煌同步上演，剧目将敦煌历史底蕴、服饰文化、乐舞文化等生动融合，为游客呈现出精彩绝伦的敦煌文化视觉盛宴，深受中外游客喜爱。

　　围绕食、游、购、娱、体、展、演，今年的夏日新“夜”态不断推陈出新，唤醒了中国夜间消费市场新活力。

　　乡村篮球赛、“村超”足球赛、乡村排球赛等体育运动为今年的夏夜注入了新活力。

　　国家电影局9月1日发布统计数据，2023年6月1日至8月31日，中国电影暑期档票房达206.19亿元，观影人次为5.05亿。这是中国暑期档票房首次突破200亿元，创造了新的暑期档票房纪录。

　　今年暑期档的影片题材多样，给广大观众提供了差异化的观影选择，有效丰富了电影市场供给，展现中国电影市场持续复苏向好。

(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
服贸“奇遇记”：打卡服贸会国别馆 一览各国风土人情
　　人民网北京9月3日电 （记者翁奇羽、申佳平）9月2日，2023年中国国际服务贸易交易会（简称服贸会）在北京正式开幕。 今年服贸会广泛邀请境外国家和国际组织，包括英国、意大利、韩国、阿根廷、贝宁等在内的27个国家和联合国儿童基金会、联合国艾滋病规划署等7家国际组织在国家会议中心综合展国别专区线下设展。…
2023年服贸会新观察：全球服务贸易数字化跑出“加速度”
　　戴上轻便的虚拟现实眼镜，瞬间穿梭到元宇宙世界，游览2500公里以外的鼓浪屿美景；点击屏幕，便可与化身律师、老师等多样角色的数字人实时互动；踩上单车，在模拟赛道中和朋友来一场风驰电掣的“数智”竞技……2023年中国国际服务贸易交易会上，各种新技术、新应用让人应接不暇。 9月3日，在电信、计算机和信息服务专题展上，小朋友在体验元宇宙文旅项目。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部