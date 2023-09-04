原标题：文旅消费延展 新活力解锁精彩一夏

在玩中游，在游中学，今年暑期，重文化、重体验、重趣味的研学游，激发了文旅消费的新活力，为文旅市场添柴加薪。丰富多元的文化演艺旅游业态，推动了文旅市场消费的延展升级。

在河北省秦皇岛，互动式、问答式、参与式的研学活动，激发孩子的潜能、参与性和积极性。

今年以来，脱胎于敦煌文化的洞窟沉浸式体验剧《乐动敦煌》、室内情景体验剧《又见敦煌》、沙漠实景演出《敦煌盛典》和中国残疾人艺术团情景音画剧《千手千眼》四场剧目在敦煌同步上演，剧目将敦煌历史底蕴、服饰文化、乐舞文化等生动融合，为游客呈现出精彩绝伦的敦煌文化视觉盛宴，深受中外游客喜爱。

围绕食、游、购、娱、体、展、演，今年的夏日新“夜”态不断推陈出新，唤醒了中国夜间消费市场新活力。

乡村篮球赛、“村超”足球赛、乡村排球赛等体育运动为今年的夏夜注入了新活力。

国家电影局9月1日发布统计数据，2023年6月1日至8月31日，中国电影暑期档票房达206.19亿元，观影人次为5.05亿。这是中国暑期档票房首次突破200亿元，创造了新的暑期档票房纪录。

今年暑期档的影片题材多样，给广大观众提供了差异化的观影选择，有效丰富了电影市场供给，展现中国电影市场持续复苏向好。

(责编：曹淼、李源)

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