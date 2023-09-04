原标题：陕西渭南：“冠军之夜”释放城市体育消费活力

2日晚间，渭南市中心广场迎来一场高水平轮滑表演，全国冠军秦雨晴脚踩旱冰鞋、身着“敦煌飞天”服饰，在场上翩然舞动、辗转腾挪，精彩的“国风”轮滑节目赢得了观众们的阵阵掌声和欢呼。

9月1日晚在渭南市临渭区启动的“冠军之夜”体育消费节系列活动，一连两天为市民游客献上精彩纷呈的视听盛宴，多元的活动和独特的体验将城市推向了狂欢的高潮，也借助体育与文化、旅游、商贸等的融合，为城市发展注入了新的生机活力。??

本次体育消费节由陕西省体育局、渭南市人民政府主办，旨在引领全民健身理念、展示体育生活方式、丰富体育消费供给，进一步满足广大市民群众对提升体育消费体验的新要求、新期待。系列活动以“轮舞青春·活力渭南”为主题，轮滑、武术、街舞、音乐等各类文体活动轮番上演，将整个渭南市中心广场“点亮”。

据了解，组委会精心策划了两个专场，包括16项时尚“潮玩”体育活动，还设置了特色美食、非遗展示、文艺演出等五大板块，丰富了体育消费供给、创新了体育消费场景。

“这个活动让我感受到了城市的生命力，不仅仅是商业的繁荣，还有文化的深厚底蕴。”渭南市民龙先生告诉记者，活动现场不仅有各种美食，还可以欣赏到传统技艺、亲身参与体育活动，这种多元的体验非常吸引人。

体育消费的火热，成为临渭区体育高质量发展的一个缩影。近年来，渭南市临渭区多次承办大型赛事，“丝绸之路”国际自行车赛和全国残特奥会飞镖比赛等都获得了社会各界的高度评价。

渭南市临渭区区长菊峰在活动上表示，临渭区认真落实全民健身国家战略，抢抓渭南入列国家体育消费试点城市的有利机遇，未来将持续深化省级全民健身示范区创建成果，进一步促进全民健身热情与城市发展活力紧密结合，推动体育事业和经济社会发展的同频共振、深度融合。（记者郑昕、张晨俊）

(责编：曹淼、李源)

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