原标题：成都国际车展聚焦年轻消费群体需求

海岸蓝、闪电紫等潮流颜色引领新车外观设计，智能网联系统、沉浸式驾乘体验等配置科技感十足……面对国内汽车市场日益白热化的竞争，聚焦年轻用户的需求已成为不少车企的突围之道。

8月25日拍摄的第二十六届成都国际汽车展览会现场。新华社记者 唐文豪摄

第二十六届成都国际汽车展览会（以下简称：成都国际车展）正在蓉城如火如荼举行。在本届成都国际车展上，129个汽车品牌纷纷带来了首发首秀及热卖爆款车型，展出车辆近1600辆。

“现在生活节奏快，我们买车就是怕麻烦，希望多种功能叠加，尤其看重智能化。”前来看展的成都市民陈先生告诉记者，他今年25岁，刚参加工作不久，希望买一台比较智能化的新车，让自己少操心；另一方面，他又希望购买的车功能性强，“除了平时上班用，空闲时还方便和朋友们约着开去露营。”

8月25日，在二十六届成都国际汽车展览会现场，参观者在试乘汽车。新华社记者 唐文豪摄

记者在采访中发现，新一代年轻人在买车上呈现更多个性化的需求，他们不再把车仅仅作为代步工具，而是成为生活的一部分，满足露营、娱乐、社交等更多生活化场景的需要。同时，很多年轻人买车的核心需求已经变为创意、社群、价值，年轻一代正在塑造新的汽车行业消费生态。

“汽车智能化是大势所趋，发展势头有目共睹。”同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产说，行业无法拒绝智能化转型的浪潮。“未来的汽车在一定程度上不再是单纯的交通工具，会演化为第三生活空间，比如在车里办公、上网开会、打游戏等，这些都是智能化发展的方向。”朱西产说。

为了满足年轻一代消费群体智能化、个性化的用车需求，在本届车展上，车企纷纷使出浑身解数。腾势汽车推出了“智能座舱+智能驾驶”双重体验，满足年轻用户对更具未来感、品质感、更多元化移动生活的需求；极星汽车更注重用户运营，为年轻用户搭建社群，通过组织线下丰富多彩的社群活动，增加年轻用户对品牌的认同感和归属感……

8月25日，在第二十六届成都国际汽车展览会现场，参观者在咨询了解汽车。新华社记者 唐文豪摄

为了进一步引领潮流出行新趋势，吸引年轻人关注，本届成都国际车展还打造了潮流生活馆，联动多个潮流生活品牌，升级互动休闲体验，引领潮流新风尚；在车展室外设置了汽车露营体验区，让参展观众可以感受户外露营的潮酷体验，近距离体会趣味汽车生活。

8月25日，在第二十六届成都国际汽车展览会现场，观众在体验手工皮具制作。新华社记者 唐文豪摄

当前，汽车行业正在经历一场由电动化、智能化技术驱动的变革，如何在这场颠覆性的变革浪潮中抓住年轻群体的心？岚图汽车科技有限公司CEO卢放认为，当前，汽车产品的核心竞争力已经逐渐从传统的“三大件”向“智能座舱+智能驾驶”转化；同时，智能化浪潮也将推动整个汽车产业链的升级和转型。更重要的是，用户是智能化变革的起点和原点，加速智能化的发展，不能为了智能而智能，而是要基于提升用户价值和体验的出发点去进行创新。

适应新的消费变化，离不开对年轻用户需求的敏锐洞察和深刻思考。一数科技汽车事业部总裁宁述勇指出，在面对年轻用户消费需求变化时，需要理解用户的使用场景，思考用什么样的技术才能把用户的场景体验变得更好。（记者董小红、袁秋岳、唐文豪）

(责编：曹淼、李源)

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