原标题：湖南发布恢复和扩大消费20条举措

8月31日，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省恢复和扩大消费的若干政策措施》，发布了稳定大宗消费、扩大消费服务等6个方面的20条举措。其中，支持刚性和改善性住房需求、开展“惠购湘车”活动等举措“含金量”高，吸引了社会各界的关注。

据了解，政策措施分为6个方面：稳定大宗消费，包括优化汽车购买使用管理、扩大新能源汽车消费、支持刚性和改善性住房需求、提升智能家居和电子产品消费等；扩大服务消费，包括扩大餐饮服务消费、丰富文旅消费、促进文娱体育会展消费、提升民生领域消费等；促进农村消费，包括开展绿色产品下乡、完善农村电子商务和快递物流配送体系、推动特色产品进城、大力发展乡村旅游等；拓展新型消费，包括壮大数字消费、推广绿色消费等；完善消费设施，包括加快培育多层级消费中心、着力补齐消费基础设施短板、完善消费基础设施建设支持政策等；优化消费环境，包括加强金融对消费领域的支持、持续提升消费服务质量水平、完善促进消费长效机制。

湖南省发改委主任黄东红介绍，此次出台的促消费政策措施“含金量”高。比如在支持刚性和改善性住房需求方面，提出“探索现房销售试点，优化长沙市限购限贷政策。支持新市民、青年人提取住房公积金用于租赁住房，城镇老旧小区居民提取住房公积金用于本人、配偶及双方父母自住住房加装电梯等改造”；在优化汽车购买使用管理方面，提出“兑现对二手车经销企业的奖补政策”“开展‘惠购湘车’活动，在活动举办期间对个人消费者在湖南报废或转出符合相关标准的家用乘用车，并在省内购买乘用车新车的，予以电子消费券补贴”；在丰富文旅消费方面，提出“大力实施‘引客入湘’计划，省级层面发放文旅消费券”；在提升民生领域消费方面，提出“安排不低于55%的社会福利事业彩票公益金用于支持养老服务”等。（记者周楠）

(责编：曹淼、李源)

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