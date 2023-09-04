人民网北京9月4日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，今年第11号台风“海葵”（HAIKUI）的中心已于昨天（3日）晚上7点50分前后移入台湾海峡南部海面，晚上8点钟由强台风级减弱为台风级，今天（4日）早晨5点钟进一步减弱为强热带风暴级，其中心早晨5点钟位于台湾省高雄市近海海面，就是北纬22.9度、东经120.1度，中心附近最大风力有11级（30米/秒），中心最低气压为975百帕。

预计，“海葵”将以每小时10公里左右的速度向西偏北方向移动，逐渐向闽粤交界一带沿海靠近，并将于5日上午在福建漳浦至广东惠来一带沿海登陆（热带风暴级到强热带风暴级，23-28米/秒，9-10级），登陆后向偏西方向移动，强度逐渐减弱。

9月4日08时至5日08时，巴士海峡、台湾海峡、台湾以东洋面、东海南部及钓鱼岛附近海域、南海东北部以及浙江南部沿海、福建沿海、广东东部沿海、台湾岛及沿海将有6-8级、阵风9-10级大风，部分海域或地区的风力有9-10级，阵风11-12级，“海葵”中心经过的附近海面或地区的风力有11级，阵风12-13级。

9月4日08时至5日08时，福建东部、广东东北部、浙江东南部、台湾岛大部等地有大到暴雨，其中，福建东部、广东东北部、台湾岛东北部和西南部等地部分地区有大暴雨，福建东南部沿海局地特大暴雨（250-300毫米）；上述部分地区最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米，局地还有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1.政府及相关部门按照职责做好防台风抢险应急工作。

2.相关水域水上作业和过往船舶应当回港避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞。

3.停止室内外大型集会和高空等户外危险作业。

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员切勿随意外出，应尽可能待在防风安全的地方，确保老人小孩留在家中最安全的地方，危房人员及时转移。当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，切记强风将会突然吹袭，应当继续留在安全处避风。

5.相关地区应当注意防范强降水可能引发的山洪、地质灾害。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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