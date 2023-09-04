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转入“新赛道” 变出“新活法”

重庆传统汽车零部件企业“突围”记

2023年09月04日09:01 | 来源：新华社
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新华社重庆9月3日电（记者王金涛 黄兴）随着智能网联新能源汽车产业迅速发展，燃油车市场份额逐渐减少，传统汽车产业链面临较大压力，众多燃油整车企业纷纷转型。那些为燃油车配套的传统汽车零部件企业怎样活下去？记者最近在我国汽车工业重镇重庆市走访发现，一大批此类企业已经转入“新赛道”，变出了“新活法”。

重庆青山工业有限责任公司曾研制出世界一流的燃油车自动变速器，但鉴于新能源汽车已不再需要传统变速器，企业研判自己或将面临“拳头产品无用武之地”的困境。

“这是一场‘突围’战。我们未雨绸缪、精心备战、提早转型，一边生产变速器，一边研制生产电动车电驱领域产品，坚持每年将营收额的5%投入研发，突破了‘多合一’电驱动总成等关键技术，目前相关电驱产品已成为公司竞逐‘新赛道’的主力产品。”公司党委副书记叶万华说，如今青山公司在增程式、纯电动等方向均拥有具备竞争力的产品，近两年新能源汽车领域的复合年均增长率达36%。

记者在青山公司车间看到，一台台“多合一”电驱动总成陆续生产下线，随即陆续发往整车厂进行组装。这些零部件产品在小小的空间内将电机、电控、减速器等功能模块集纳起来，实现了体积压缩、重量降低、功率密度提升等效能。

重庆多年来在传统汽车制造领域拥有较强优势，在10余家整车企业之外，集聚了超千家汽车零部件企业。面对产业变局，企业何去何从？

记者在集聚大量燃油车零部件企业的重庆璧山区走访发现，像青山公司一样，这里的大批传统汽车零部件企业已转入新能源汽车配套领域，一些企业攻坚关键核心技术初见成效，不少企业紧跟技术变革和用户需求，推出了一批具有竞争力和引领性的新技术、新产品。

走进蓝黛科技集团股份有限公司，只见齿轮生产线一派忙碌景象，一台台自动化数控磨齿机有序运转。“得益于见势早、反应快，我们在新能源领域细分市场已跻身国内前列。”公司副总经理汤海川说，燃油车和新能源汽车都用得上齿轮、齿轴，随着整车企业加快向新能源转型，几年前蓝黛集团就顺势切换赛道，转为生产新能源汽车齿轮、齿轴。鉴于其加工精度要求更高，公司持续改良工艺，产品陆续进入中高端整车产品配套体系。

一大批企业还延链发展，前瞻性地推出一批具有竞争力的新产品，抢占市场蓝海。原来一直生产燃油车转向系统的重庆龙润汽车转向器有限公司，近年来开发电动转向系统，已应用到多家新能源车企。瞄准前沿领域，该公司还顺势布局线控底盘技术，为未来发展蓄力。

为了让传统燃油车产业顺利转入“新赛道”，重庆市政府强化统筹引导，助推转型升级，明确市级层面推动100家大型零部件企业、相关区县推动400家特色零部件企业转型升级，并制定了在渝西地区集聚发展智能网联新能源汽车零部件产业、2027年产业规模突破4000亿元的战略。

重庆还一手抓传统企业转型、一手促新兴企业引育，锚定新能源汽车全产业链，瞄准动力电池、汽车软件等智能网联汽车新兴技术，引进培育一批龙头企业，以新龙头带动老企业转型，不断完善新能源汽车核心零部件产业链。

重庆弗迪锂电池有限公司是比亚迪在渝布局的动力电池企业。在其生产车间内，每6秒就有一块“刀片电池”下线。今年上半年，弗迪公司实现产值110亿元，同比增长10%，目前弗迪公司在当地已带动多家企业为其配套生产零部件。

通过外引内育，重庆集聚了北斗星通、恩智浦、大唐高鸿智联等一批智能网联核心零部件企业。“迄今为止，重庆已集聚200余家新能源汽车产业链龙头企业，有力支撑万亿级智能网联新能源汽车产业集群发展，并给传统汽车零部件企业转型带来更多机遇。”重庆市经济和信息化委员会汽车工业处副处长王昭杰说。

(责编：王震、陈键)
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