科技日报北京9月3日电 （记者孙瑜）在3日举办的2023年中国国际服务贸易交易会服务贸易发展高峰论坛上，国务院发展研究中心对外经济研究部部长张琦发布《数字贸易发展与合作报告2023》（以下简称《报告》）。《报告》由国务院发展研究中心对外经济研究部和中国信息通信研究院联合推出，从全球数字贸易发展新态势、主要经济体的数字贸易政策动向、全球数字贸易规则制定的新进展等方面，阐释了数字贸易的发展机遇。

《报告》显示，全球数字贸易发展新态势表现为跨境数字服务贸易继续保持增长、附属机构数字服务贸易持续调整、跨境电商进入相对缓慢增长阶段。2022年，全球数字服务贸易规模为3.82万亿美元，同比增长3.9%，ICT（电信、计算机和信息）服务继续领跑细分数字服务贸易增长，区域数字服务贸易增长出现分化，跨国公司数字领域投资保持较快增长。

《报告》指出，中国数字贸易发展规模、增速位居世界前列。2022年中国数字服务进出口总值3710.8亿美元，同比增长3.2%，占服务进出口比重41.7%。中国互联网企业出海呈现三大趋势：出海主体从头部企业向中小企业延伸；出海策略从资本驱动到资本与技术并行，企业出海进程中的技术含金量不断提升；出海产品从工具类向多品类拓展。中国跨境电商规模扩大、结构持续优化。

《报告》认为，随着数字技术与产业变革加快推进，各国积极推进数字化转型，对数字贸易开放发展的规则环境与监管协调提出更高要求，数字贸易规则成为国际经贸规则重构和各方博弈的焦点。总体来看，规则谈判在推动务实、灵活合作上呈现多个亮点，也因分歧难以弥合、存在治理碎片化风险，亟须加强国际协调与合作，共同构建适应数字全球化发展的有利制度环境。

《报告》还对数字贸易发展与合作进行了展望：推进数字贸易稳健发展，需要平衡好发展与安全的关系；保障分享数字贸易机遇，需继续弥合“数字鸿沟”和提升贸易规则包容性；跨境数据流动成为关注热点，在推动共享数字贸易红利的同时应避免圈层化等。

(责编：王震、陈键)

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