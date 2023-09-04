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◎本报记者 宋迎迎

“用3年时间引进和培育种业企业50家以上，培育‘育繁推一体化’企业1家，搭建现代种业科研平台6处以上，良种繁育面积达到6万亩以上，种业产业链产值超过20亿元。”

8月25日，青岛市西海岸新区举行新闻发布会，相关负责人就《建设青岛国际种都高新技术示范区的实施意见》（以下简称《实施意见》）进行解读，并公布上述“任务书”。

建设青岛国际种都高新技术示范区

初秋时节，在青岛瑞滋集团有限公司苗种扩繁车间里，工人们正在标准化养殖池旁收获刺参苗种——“参优1号”。2022年，青岛瑞滋集团有限公司被农业农村部命名为“国家级青岛西海岸刺参良种场”。这是我国首家国家级刺参良种场，其培育的“参优1号”海参品种已获得国家水产新品种认证，在国内刺参苗种市场占有率超过30%。

这仅是青岛西海岸新区做强“种业芯片”的一个缩影。近年来，西海岸新区实施种业振兴行动，着力培育壮大种业企业，推动生物育种创新攻关，种业总产值约8.2亿元，其中，水产种业产值约2亿元，占青岛全市的55%。

“西海岸新区种业品类多而全，青岛瑞滋集团有限公司、青岛清原农冠种业科技有限公司等种业企业的育种技术在行业内领先。同时，新区与全国范围内的种业科研机构开展技术合作，大幅提升了育种技术水平。”青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区党工委委员、副主任李科民告诉记者。

据了解，为进一步提高新区种业自主创新能力，加快现代种业发展，青岛西海岸新区启动建设青岛国际种都高新技术示范区。该示范区将建设国际种业创新园、国际种业会展交易基地和头部企业创业创新基地。

“国际种业创新园依托农高产业综合体，通过与高校院所、种业企业合作，建设生物育种关键共性技术平台、生物育种公共试验平台、种质资源引进及鉴定利用平台、新品种新技术集成示范平台、科技型企业双创孵化平台、种业科技国际交流平台等六大科研平台。”李科民介绍。

1亿元资金支持种业科技创新

《实施意见》明确，青岛西海岸新区3年内安排1亿元资金，加大对青岛国际种都高新技术示范区建设的支持力度。凡在青岛国际种都高新技术示范区从事种业及与种业关联度高的相关产业的经营主体和科研平台，均可享受优惠政策支持。

“新区鼓励种业头部企业入驻青岛国际种都高新技术示范区，建设总部集聚区。对于全球种业20强或中国种业10强企业在区内设立总部或区域总部的，将给予300万元的一次性奖励；对于国家种业阵型企业或国家级‘育繁推一体化’种业企业在区内设立总部或区域总部的，给予100万元一次性奖励。”青岛西海岸省级农业高新技术产业开发区管委主任刘记军介绍，对入驻国际种业创新园的经营主体、科研平台，新采购与种业发展直接相关的设施设备的，新区还将给予补贴，每个经营主体、科研平台补助金额累计不超过300万元。

同时，西海岸新区鼓励企业建立种质资源共享平台，争创国家级、省级、市级种业科技创新平台。对于企业主导建设经认定的种质资源库，西海岸新区按照实际投资额50%的比例进行补助，单库补助不高于200万元；对于获批创建国家级、省级、市级种业科技创新平台（重点实验室、科技创新中心等）的企业，新区分别补助资金500万元、200万元、50万元。

刘记军介绍，为助推种业科技创新，青岛西海岸新区实施种业创新工程，根据项目投资总额、科研水平，按照500万元、200万元、100万元的标准，通过“揭榜挂帅”的方式，连续三年每年立项实施5—10个项目。

(责编：王震、陈键)

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