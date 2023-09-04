曾帆 李学山 李栋

原标题：跨山越海 做“空中丝路”的守护者

从驼铃相闻到班列飞驰，从扬帆起航到鹏程万里。千百年前，海南因其特殊地理位置成为海上丝绸之路的中转站和补给地。十年来，海南又凭一条从无到有越做越强的“空中丝路”，让中国与“一带一路”沿线国有了更多“牵手”的机会。

作为“一带一路”沿线的重要支点城市，海南不断畅通空中贸易通道，强化后方保障力量，成为“空中丝路”上不可或缺的守护者，让传统的海上丝绸之路焕发新的光彩。

“空中丝路”探路人：发展史也是奋斗史

“这是‘一带一路’建设的十年，也是我个人成长奋斗的十年。”路芳芳，海口美兰国际机场航空业务中心工作人员，今年刚好是她参与国际航空市场开发工作的第十个年头。

“十年前，美兰机场的国际航线还不多，这些年，我们持续深耕境外航空市场。2018年5月海南正式实施的59国入境免签政策，也为我们带来更多发展机遇。”提到这些年来在国际航空市场开发业务方面感受到的变化和发展，路芳芳深有感触。“2018年11月，美兰机场的境外旅客吞吐量突破100万人次，也实现了东盟十国的全覆盖；2019年，机场各项运营指标再创新高，国际和地区航线数量达到48条。”

美兰机场刚刚降落的国际航线飞机。人民网记者 孟凡盛摄

据悉，截至2022年底，中国已与100个“一带一路”共建国家签署了双边航空运输协定，同时与64个国家保持定期的客货运通航，航班总量占中国国际航班总量的60%以上。

一项项数据，包含着“一带一路”倡议为美兰机场带来的新发展，也书写了美兰机场和民航人为“一带一路”建设作出的贡献。

“空中丝路”保障兵：打造境外航司首选的“中国方案”之一

“空中丝路”的建设离不开前方的探路人，同样也离不开后方的“保障兵”。

技术人员对飞机进行维修。 人民网记者 孟凡盛摄

盛夏8月，海口空港综合保税区一站式飞机维修产业基地（简称基地），维修人员张宏达和同事们正在定检大修机库对一架来自冰岛的飞机进行检修，身上的工装已经不知道被汗水湿透了多少回。

“我们要通过这些灰色的网格，检查启动机内部的风扇页面是否有损伤……”1998年出生的张宏达从事飞机系统维修工作已经3年了，对于飞机上的各种零部件，他如数家珍。

这是基地成立以来承接的首单冰岛进境飞机维修业务。2022年10月份以来，像这样来自世界各国的“首单”，基地已经完成了许多。

空港一站式飞机维修产业基地定检大修机库全景图。 人民网记者 孟凡盛摄

作为海口临空经济区重点产业项目，基地建有大修定检机库、喷漆机库、国际航材存储交易中心等设施以及园区各项生产配套设施，是海口临空经济区的重要“引擎”。

机库内等待维修的飞机。 人民网记者 孟凡盛摄

空港维修基地总监万新介绍，截至目前，基地定检机库共完成700余单维修项目，喷漆机库共承接70架次喷漆业务，附件维修厂房完成部件1.95万余个。凭借过硬技术和自贸港优惠政策的双重加持，基地已成了境外航司心目中首选的“中国方案”之一。

“空中丝路”守护者：为“空中丝路”贡献琼州力量

从入境免签到综合保税区的优惠，各种利好政策叠加，让美兰机场和空港维修基地都尝到了甜头，也让“空中丝路”的沿线国家都得到了实惠。

万新算了一笔账，“2022年11月，我们给来自菲律宾的空客A320机型提供了更换发动机专项维修项目服务，这个项目享受的免缴保证金加上航材免税，大约能给客户节约10%—15%的维修成本。”

“海口空港综合保税区内的航空维修企业可享受进口航材、自用工具设备‘零关税’等优惠政策。”万新说，海南自贸港的这些优惠政策，让境外飞机大幅节省维修成本的同时，也在很大程度上降低了基地企业的生产运营成本，为其拓展国际市场提供了强大支撑。

谈及基地的未来发展，万新信心满满，“基地将乘着海南自贸港利好政策的东风，打造成为面向太平洋和印度洋的全球航空维修平台，继续为‘一带一路’保驾护航。”路芳芳也对未来美兰机场的发展充满期待：“我们将持续和境内外航空公司一起研判，开通更多海口到‘一带一路’沿线国家的航线航班，为双边贸易往来和人员交流提供更加畅通的空中交通通道。”

“海上丝路”的船越来越多，“空中丝路”的网越织越密。这是海南在“一带一路”建设中打造“空中丝路”的缩影，也是未来海南继续为丝路建设贡献“琼州力量”的亮丽画卷。

(责编：杨曦、高雷)

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