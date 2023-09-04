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工信部：我国专精特新中小企业中民营企业占比达95%左右

2023年09月04日11:33 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者申佳平）“‘专精特新’成为媒体的高频热词，促进中小微企业走专精特新发展道路也成为共识。”9月4日，工业和信息化部副部长徐晓兰在国务院新闻办举行的发布会上介绍，目前，我国已累计培育了创新型中小企业21.5万家，专精特新中小企业9.8万家，专精特新“小巨人”企业1.2万家。在专精特新中小企业里，民营企业占95%左右。

徐晓兰介绍，1-7月份，“小巨人”企业、专精特新中小企业的营收利润率分别比规上中小企业高了5.5个和2.7个百分点，“小巨人”企业7月份的用电量实现两位数的增长。截至7月底，已累计有1600多家专精特新中小企业在A股上市，占A股上市企业的比例超过30%，1-7月，A股新上市企业中专精特新中小企业占比为60%，充分展现了专精特新中小企业发展的韧性和活力。

徐晓兰表示，下一步，工业和信息化部将重点开展好以下四个方面的工作。

一是加大政策精准保障。为进一步加大政策的保障和落地落实力度，工业和信息化部正在研究制定《关于促进专精特新中小企业高质量发展的若干措施》，从科技创新、产业链配套、引才育才等方面，再推出一批政策举措，目前已形成征求意见稿，将在吸纳相关部门的意见后，加快推动出台。

二是加强融通精准对接。工业和信息化部联合国家发展改革委、国资委、全国工商联等有关部门，深入实施大中小企业融通创新“携手行动”，一方面，推动各地开展“百场万企”大中小企业融通对接活动，为大中小企业在技术创新、产品配套、市场开拓等方面深入合作搭建平台。另一方面，开展大企业“发榜”中小企业“揭榜”工作，携手推动解决产业的技术难题。前期通过广泛征集，已遴选出231家大企业的409项“发榜”技术需求，广大中小企业在全国优质企业梯度培育平台上可以查看，积极参与“揭榜”。

三是加强创新精准支持。深入开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业“全国行”活动，目前在四川、河北、重庆等地已经启动了首场活动，各地都在陆续开展中，加快中小企业数字化转型步伐，提高科技成果转化和产业化水平，推动中小企业向价值链中高端迈进。财政部、工业和信息化部联合开展了中小企业数字化转型城市试点工作，第一批30个试点城市已经对外公示。10月底，工业和信息化部还将与安徽省人民政府共同主办全国中小企业数字化转型大会，积极搭建交流对接平台。

四是加强服务精准供给。建立贯通国家、省、市、县各级公共服务体系的全国中小企业服务“一张网”，广泛汇聚中小企业的政策和服务等信息，实现与中小企业的精准适配。实施融资促进活动，开展投融资对接活动，加强与金融部门合作，拓宽企业的融资渠道。工业和信息化部将以优质企业的培育，特别是以专精特新为着力点，促进广大民营中小微企业高质量发展。

(责编：申佳平、高雷)
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