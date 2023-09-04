人民网北京9月4日电 （记者申佳平）9月4日，工业和信息化部副部长徐晓兰在国务院新闻办举行的发布会上介绍，工业和信息化部近期将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，督促惠企政策落地见效。

她表示，中共中央、国务院出台了《关于促进民营经济发展壮大的意见》，有力增强了广大民营企业的发展信心，民营企业与中小企业互为主体，工业和信息化部作为负责中小企业促进工作综合管理的部门，按照职责分工，加大工作力度，积极开展相关工作。

一是强化政策扶持。抓好《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》《促进民营经济发展近期若干举措》等惠企政策落实。推动将小微企业税收优惠、扩大中小企业政府采购份额等政策进一步延续，支持中小微企业提振信心、恢复发展。

二是加强服务供给。开展“一起益企”中小企业服务行动，截至7月末，全国服务机构共服务企业近800万家，签订技术成果转化项目2.4万个、举办供需对接活动1.2万次。组织开展中小企业网上百日招聘高校毕业生活动、中小企业经营管理领军人才培训，支持企业引才育才留才。聚焦重点产业链，开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。发挥国家中小企业发展基金引导作用，已投项目超过1100个。

三是提升中小企业核心竞争力。开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业“三赋”专项行动。举办2023全国专精特新中小企业发展大会，新培育第五批专精特新“小巨人”企业。发挥中小企业特色产业集群作用，推动中小企业集聚化、专业化发展。举办中国国际中小企业博览会，推进中外中小企业合作区建设，提升中小企业国际竞争力。

徐晓兰介绍，接下来，工业和信息化部还将重点开展以下工作。促进民营中小微企业发展。

一是狠抓政策落实，近期，工业和信息化部将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，督促惠企政策落地见效。二是健全服务体系，建设全国一体化中小微企业公共服务平台，形成政策直享、诉求直办、服务直达的服务模式。新培育100家左右中小企业特色产业集群。三是举办中德中小企业交流合作大会、第12届APEC中小企业技术交流暨展览会等活动，帮助中小微企业开拓国际市场。四是组织开展清理拖欠企业账款专项行动，缓解中小微企业资金压力。五是深入开展中小微企业发展环境第三方评估，不断优化中小微企业发展环境。

(责编：申佳平、高雷)

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