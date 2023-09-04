人民网北京9月4日电 （记者车柯蒙）9月4日至6日，2023中国国际智能产业博览会（以下简称智博会）在重庆启幕。记者了解到，本届智博会以“智汇八方，博采众长”为主题，将重点展现智能网联新能源汽车、智能装备及智能制造、新一代信息技术板块、智慧交通四类专业板块内容。

中国联通作为本届智博会战略合作伙伴，以“数智融合 联通未来”为主题，设立“数字党建、数字政务、数字经济、数字社会、数字文化和汽车制造军团”等八大主题布展方向，携近40项数智化应用亮相，全方位展现了中国联通助推千行百业数字化转型的新成效、新实践、新成果。

据介绍，联通云作为承接中国联通“大计算”业务的统一算力基座，具有“安全可靠、云网一体、数智相融、专属定制、多云协同”的特色优势，可提供“联接+感知+计算+智能”的算网一体化服务。

全新的“联通云”，拥有更领先的双引擎技术，在全栈自研的基础上，具备一云多芯混部能力，支持一点接入、一跳入云、5G专网快速接入。此外，基于统一架构实现了一云多态，构建了行业云、私有云、信创云三大专业版本，能提供更融合的算网资源。

在数字政务主题专区，重点呈现了中国联通数字政府五大体系建设能力矩阵，以及在服务政务运行、城市治理等方面的一系列亮点示范应用。

“以重庆市‘12345’政务服务热线平台为例，该平台整合了全市109条服务热线，打造了社情“风向标”、民意“顺风耳”、诉求“回音壁”等大数据创新应用，通过采集‘12345’政务服务热线的所有业务数据，并对其进行清洗、融合、挖掘和分析，为‘12345’政务服务热线服务管理、重庆市各级政府施政提供智能决策。”中国联通展台相关负责人介绍道。

在数字经济主题专区，主要呈现了以长安汽车5G智慧工厂、荣昌区5G生猪大数据平台、云镝产业集群等一批创新示范项目。

在重庆，中国联通利用5G、大数据、人工智能、区块链等新科技在荣昌区打造了大数据生猪养殖平台，研发了“荣”易管、“荣”易养、“荣”易卖、“荣”易贷等创新应用助力乡村振兴。根据现场负责人介绍，“荣”易管，是对生猪产业链进行全链条数字化监管，以区块链技术助力全流程溯源；“荣”易养，是从源头把控生猪养殖的环境、饲料配比问题，实现喂的准，饲料成本节约12%，长得好，生猪瘦肉率提升7%；“荣”易卖，是以大数据技术分析生猪产业行情，保障市场价格稳定，提高企业农户收入。

在数字社会展区，重点呈现了中国联通在服务智慧交通、智慧医疗等重点领域的创新应用成果。

以5G车路协同云控平台为例，该平台是基于“5G+MEC+V2X”的融合网络，面向双智城市试点、车联网先导区、智能网联示范区等应用场景的一个综合性云控基础平台，提供车、路、网、云一体化的自动驾驶云控调度、协同感知决策、智慧运维管理等服务。该平台已服务全国30多个城市，在海南省博鳌东屿岛，打造了34公里的开放道路，投放4辆无人小巴车，4辆无人出租车进行微循环。

数字文化展区则重点呈现了中国联通在服务文化旅游、智慧教育等领域的典型应用场景。

在重庆，中国联通以“游客体验顺心顺意，政府服务诚信诚意”为目标，自主研发打造了“一码游北碚智慧文旅平台”，平台以微信小程序为载体，为广大游客提供涵盖“吃、住、行、游、购、娱”各方面的智慧旅游服务，全面提升北碚区旅游管理、旅游营销、旅游服务的能力和水平。在江西，以无感借阅、智慧阅读等创新场景，为读者提供便捷、智能的文化新体验。在天津，通过5G+3D扫描让数字非遗成为津门文旅新名片。

中国联通以联通（重庆）5G融合创新中心为载体，稳步推进汽车制造军团运营，积极服务重庆打造“智造重镇”“智慧名城”，助力成渝地区双城经济圈建设。在中国联通汽车制造军团展区，重点呈现了中国联通（重庆）5G融合创新中心和中国联通汽车制造军团所打造的特色创新能力和“拳头”产品。

以“汽车军团统一工业控制平台”为例，该产品面向制造业数字化、网络化、智能化需求，构建了基于技术中台、数据中台、业务中台的服务体系，包括网络、平台、应用三大核心层，为汽车制造行业提供丰富的专业化行业业务与技术解决方案，实现工业知识软件化、数字技术产业化、产品应用规模化。

(责编：杨曦、高雷)

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