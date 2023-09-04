人民网北京9月4日电 （记者申佳平）9月4日，国家发展改革委副主任丛亮在国务院新闻办举行的发布会上介绍，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门工作机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、见实效。

丛亮表示，7月19日，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》公开发布。一个多月以来，国家发展改革委会同相关方面坚决抓好意见贯彻落实，推出了系列配套举措，取得初步成效。促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、政策链条长、工作环节多。结合当前民营经济发展面临的形势和民营经济工作现状，党中央、国务院作出在国家发展改革委设立民营经济发展局的重大决策部署。

据介绍，民营经济发展局的主要职责是：跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

国家发展改革委副秘书长张世昕说，民营经济工作涉及面宽、政策性强，需要各个部门密切协作配合，形成工作合力。作为宏观调控和经济综合部门，国家发展改革委设立民营经济发展局，主要是立足于更好发挥统筹协调、综合施策、促进发展的功能。一些相关部门从各自职能角度也会有服务和促进民营经济发展的职责，在现有工作格局的基础上，在国家发展改革委设立民营经济发展局，将进一步加强对民营经济发展工作的统筹协调，巩固拓展现有工作成果，为民营经济发展营造更优环境，为民营经济发展提供更加有力支持。

(责编：陈键、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经