人民网北京9月4日电 （记者赵竹青）记者从中国计算机学会（CCF）获悉，2023中国计算机大会（CNCC2023）将于2023年10月26日至28日在沈阳举行，以“发展数字基础设施，支撑数字中国建设”为主题，汇集国内外计算机领域的顶级专家、学者和创新者，探讨计算及信息科学技术领域最新进展和宏观发展趋势。

大会指导委员会主席、CCF理事长、中国科学院院士梅宏表示，CNCC是计算领域学术、技术、产业、教育各界宏观探讨发展趋势的年度盛会，今年将举办第20届。作为一个学术交流平台，历届CNCC对于推动计算机领域的创新和发展起到了一定作用，影响力不断扩大，预计今年线下参会人数预计达万人。本次大会在东北老工业基地举办，希望能为东北数字化转型作贡献。

大会主席、CCF常务理事、中国工程院院士孙凝晖表示，今年CNCC共设19个特邀报告、3场大会论坛，129场技术论坛和丰富的活动及展览展示。将有超过700余位国内外顶尖学者、一线企业家应邀担任讲者。美国计算机学会（ACM）、美国电子电气工程师学会计算机协会（IEEE CS）、日本信息处理学会（IPSJ）等国外相关学术组织代表也将出席。

据介绍，129场技术论坛覆盖面广泛，体现了专业化、行业化、企业化的特色。技术论坛紧密围绕大会主题，聚焦计算技术的若干专业领域最新发展，涵盖了人工智能、安全、计算+、软件工程、教育、网络、芯片、云计算等30余个领域，推动不同领域的交叉融合。

(责编：赵竹青、高雷)

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