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“千名院士·千场科普”行动启动

2023年09月04日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京9月4日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，“科学与中国”20周年大会暨“千名院士·千场科普”行动启动仪式2日在京举行。会上，“科学与中国”组委会主任杨玉良院士宣读了《“千名院士·千场科普”倡议书》，号召两院院士发挥表率作用，以每年千名以上两院院士参与千场以上科普活动为目标，勇担新时代使命、树立大科普理念、坚持人民需求导向、讲好中国创新故事，做国家科普事业的引领者、社会精神文明的创建者、高质量科普的示范者和国际交流合作的带动者。

据了解，2002年12月，中国科学院联合中宣部、教育部、科技部、中国工程院、中国科协共同发起“科学与中国”院士专家巡讲活动，至今已在全国开展科普活动2000余场次。在活动开展20周年之际，“千名院士·千场科普”行动启动，“科学与中国”开启新征程。

“科学与中国”组委会表示，今年起，将通过开展“千名院士·千场科普”行动，在把科学知识、科学方法、科学思想、科学精神传播到更广袤的祖国大地，以高质量的科学普及为科技创新培植沃土，以高水平的科技创新为科学普及提供源泉，为实现高水平科技自立自强和加快建设世界科技强国贡献更大力量。

(责编：赵竹青、高雷)
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