人民网北京9月4日电 （王绍绍）4日，国新办就推动民营经济高质量发展有关情况举行发布会，国家发展改革委副主任丛亮、工业和信息化部副部长徐晓兰、市场监督管理总局副局长柳军和全国工商联副主席安立佳介绍推动民营经济高质量发展有关情况。

新闻发布会现场。图片来源：国新网

“促进民营经济发展壮大是一个系统工程，涉及范围广、政策链条长、工作环节多。”丛亮表示，民营经济和国有经济都是国民经济的重要组成部分，在社会主义市场经济环境下，国有经济、民营经济各有优势、各具特色，如鸟之两翼、车之两轮、缺一不可，只有这两部分相互协调、共同发展，中国的经济才能走得稳、走得好、走得远。

强统筹促发展

国家发改委内设民营经济发展局

丛亮介绍，近日，中央编办正式批复在国家发展改革委内部设立民营经济发展局，作为促进民营经济发展壮大的专门机构，加强相关领域政策统筹协调，推动各项重大举措早落地、早见效。

据介绍，民营经济发展局的主要职责是跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织拟订促进民营经济发展的政策措施，拟订促进民间投资发展政策。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升国际竞争力。

国家发展改革委副秘书长张世昕说，民营经济工作涉及面宽、政策性强，需要各个部门密切协作配合，形成工作合力。作为宏观调控和经济综合部门，国家发展改革委设立民营经济发展局，主要是立足于更好发挥统筹协调、综合施策、促进发展的功能。

“一些相关部门从各自职能角度也会有服务和促进民营经济发展的职责，在现有工作格局的基础上，在国家发展改革委设立民营经济发展局，将进一步加强对民营经济发展工作的统筹协调，巩固拓展现有工作成果，为民营经济发展营造更优环境，为民营经济发展提供更加有力支持。”张世昕说。

强政策优服务

支持专精特新中小企业发展

工业和信息化部副部长徐晓兰指出，国家发展改革委成立民营经济发展局，是促进民营经济发展的一项重要举措。工业和信息化部在加强政策引导、促进民营企业发展方面做好相关配合工作，在促进中小企业发展方面加大工作力度。

一是强化政策扶持。抓好《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》《促进民营经济发展近期若干举措》等惠企政策落实。推动将小微企业税收优惠、扩大中小企业政府采购份额等政策进一步延续，支持中小微企业提振信心、恢复发展。

二是加强服务供给。开展“一起益企”中小企业服务行动，组织开展中小企业网上百日招聘高校毕业生活动、中小企业经营管理领军人才培训，支持企业引才育才留才。聚焦重点产业链，开展“一链一策一批”中小微企业融资促进行动。

三是提升中小企业核心竞争力。开展数字化赋能、科技成果赋智、质量标准品牌赋值中小企业“三赋”专项行动。发挥中小企业特色产业集群作用，推动中小企业集聚化、专业化发展。

“近年来，工业和信息化部作为国务院促进中小微企业发展的主管部门，也作为促进中小微企业发展部际协调机制的牵头部门，会同相关部门推出一系列支持专精特新中小企业发展的政策措施。”徐晓兰表示。

“目前，我们已累计培育了创新型中小企业21.5万家，专精特新中小企业9.8万家，专精特新‘小巨人’企业1.2万家。在专精特新中小企业里，民营企业占95%左右。”徐晓兰介绍，在专精特新中小企业里，民营企业占比非常高。

建机制抓落实

多部门合力促进民营经济发展壮大

7月19日，中共中央、国务院公开印发了《关于促进民营经济发展壮大的意见》（以下简称《意见》），再次肯定了民营经济的重要地位和作用，回应了民营企业的重点关切，针对民营企业的痛点难点提出了系列政策举措。

张世昕表示，国家发展改革委民营经济发展局将切实履行好职责，健全完善政企沟通机制，强化政策出台的系统设计、政策落实的跟踪问效，推动党中央、国务院关于民营经济的各项重大决策部署更好落地见效。

徐晓兰表示，接下来，工业和信息化部将重点开展以下工作，促进民营中小微企业发展：

一是狠抓政策落实，近期，工业和信息化部将开展全国减轻企业负担和促进中小企业发展综合督查，督促惠企政策落地见效。二是健全服务体系，建设全国一体化中小微企业公共服务平台，形成政策直享、诉求直办、服务直达的服务模式。三是举办中德中小企业交流合作大会、第12届APEC中小企业技术交流暨展览会等活动，帮助中小微企业开拓国际市场。四是组织开展清理拖欠企业账款专项行动，缓解中小微企业资金压力。五是深入开展中小微企业发展环境第三方评估，不断优化中小微企业发展环境。

柳军表示，市场监管总局将按照《意见》要求，进一步优化鼓励、支持、引导个体工商户、小微企业发展的各项制度措施；进一步发挥各类服务平台的作用，推动惠企政策精准直达；进一步促进“小个专”党建与服务发展的深度融合，发挥好引领作用。通过多措并举，使个体工商户、小微企业能够充分享受《意见》带来的各项政策红利，持续增强发展信心，让“小个头”迸发出“大能量”。

(责编：王连香、高雷)

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