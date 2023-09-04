原标题：中建智地联合AITO问界 共同探寻14载未来科学城大城崛起

8月31日，由中建智地联合AITO问界共同组织的“群贤际会 问界未来”品鉴活动成功举办。活动邀请了20余家权威媒体，共同走进北京未来科学城。

未来科学城规划范围约170.6平方公里，按照北京市委市政府赋予的战略定位要求，“十四五”时期，未来科学城将围绕“全球领先的技术创新高地、协同创新先行区、创新创业示范城”目标，全力支撑首都北京2025年基本建成国际科技创新中心。

从2009年7月正式启动，未来科学城已走过14年的发展历程。目前这里交通路网排布规整通达，现代化办公大楼和产业园区耸立，城市中绿树成荫，河水交织，整体办公、生活氛围极佳。以能源产业为主的能源谷和以健康产业为主的健康谷，分布在蓝绿交织的城市生态绿心两侧，未来科学城“两区一心”的整体规划已成规模。

活动当天，嘉宾首先来到了未来科学城展厅参观，通过沙盘、宣传片，了解未来科技城整体规划及发展蓝图，随后前往未来科学城东路桥，观看这座有着波浪形的三维空间立体网架，搭配海浪造型的镂空网格的大桥，感受城市发展通往未来的满满科技感。

穿过大桥，未来科学城一座座高楼屹立眼前，这里是未来科学城的央企基地，嘉宾参观了中国商飞、神华研究院、北京低碳清洁能源研究院等央企大楼。14年时间，约15家央企进驻、约300多家先进能源企业先后入驻，2022中国能源企业（集团）500强，前14名7家在这里布局，约2000多项技术创新成果在这里发布，约10000件专利突破，一座千亿产业大城强势崛起。

来到未来科学城滨水公园，一幅优美和谐的生态图景映入眼帘，一条温榆河、五大生态绿肺，超万亩的生态屏障，将未来科学城打造成为宜居宜业的活力大城。

一路向南，嘉宾看到了公园南侧的北京十一未来城学校。据了解，区域还将引入北师大体系、十一学校体系等公办教育资源，形成优质的教育氛围。一座人文教育大城初见雏形。

随后来到保利未来大都汇，项目南区已经全面竣工，办公和商业进入招商阶段，未来将引入品牌超市、IMAX影院等，购物中心等丰盛业态。不久前北京第五座、昌平首个山姆会员商店落地项目地块南侧并启动建设。一座丰盈大城日渐醇熟。

未来科学城位置优越、规划明确。板块东与顺义区接壤，距首都机场10公里，南与回龙观、天通苑两大居住区相邻，西与海淀区接壤，具有“三区”叠加发展优势。

为了便捷与其他城市核心区域的链接，未来科学城城市轨道交通建设不断提速。据悉，地铁17号线北段年底即将开通，联通未来科学城与北京其他核心板块。从地铁未来科学城站，途径4站抵达望京，8站抵达工体，全线共有11个换乘站连接14条地铁线，跨越昌平、朝阳、通州、东城四个城区，贯通南北，联动工体、三里屯、北京CBD等重要地标商圈，板块内定泗路加速扩宽建设，成为与北清路平行的又一条横贯未来科学城的东西走向大动脉，形成脉连双科创中轴的动力引擎。一座枢纽大城连接未来。

从约10平方公里到约170.6平方公里，从产业基地到国际创新中心主平台，未来科学城创新的脚步从未停歇，凭借优越的地理环境、一众强企纷纷涌入这片土地。

中建智地把握时代动脉，联袂未来科学城发展集团，落子未来科学城，中建智地，将不负这座大城的期待，凭借领先的住宅建设理念、丰富的建设经验，为这座大城挚献高端序列产品，引领未来科学城的居住体验升级，以铿锵有力的品质足迹，为这座“未来大城”写下央企担当的生动注脚。

(责编：曹淼、李源)

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