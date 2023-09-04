原标题：斑马智行西南总部落户重庆 打造智能汽车操作系统创新产业链

9月4日下午，2023中国国际智能产业博览会重大招商项目集中签约活动在重庆市悦来国际会展中心举行。来自智能汽车、人工智能等多个产业领域的84个项目完成集中签约。

重庆市正致力于建设世界级智能网联新能源汽车产业集群，聚焦“33618”现代制造业体系，斑马智行依托在汽车操作系统领域的技术积累，为重庆汽车产业发展注入创新动能。根据签约内容，斑马智行西南总部将落户西部科学城重庆高新区，以AliOS自主智能汽车操作系统为牵引，携手生态伙伴推动构建智能座舱、驾舱融合、数智化服务等新型智能汽车产品及服务产业链。

围绕打造自主智能汽车操作系统，斑马智行计划在重庆研发、销售智能座舱、智能驾驶、舱驾融合等一系列新型操作系统产品和服务。还将以下一代舱驾融合操作系统的创新研发带动产业链发展，投资建设服务于产业链上下游的操作系统研发中心及实验室，服务于人工智能及汽车行业大模型的智算中心等，带动引入一批基础软件、芯片、智能驾驶、软件开发测试及硬件设计制造厂商等产业链企业。

在签约企业中，斑马智行是唯一一家专注自主智能汽车操作系统技术与服务的科技企业。斑马智行坚持深耕自主汽车操作系统，已服务汽车行业9年。在全球范围，斑马智行是同时拥有车载操作系统和自动驾驶操作系统底层核心技术的重点企业/组织之一，操作系统代码量超过2亿行，相关专利超过2500项，累积装车量超300万辆。

面向未来，斑马智行还将在重庆与合作伙伴一起，培育集设计、研发、生产、运营与服务于一体的“汽车＋电子＋服务”智能网联汽车操作系统生态，以科技自立自强、共建繁荣生态为目标，助力重庆构建世界级智能网联新能源汽车产业集群。

(责编：曹淼、李源)

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