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齐心集团：数字驱动AI赋能 打造数智化供应链服务平台

2023年09月04日16:54 | 来源：人民网
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9月2日，2023中国电子商务大会在北京召开，围绕消费数字化升级、数商兴农、跨境电商、国企电商采购四大方向进行探讨。 其中，在“国企电商采购”专题会议上，中物联、中国电信、国家能源集团、中国能建、齐心集团等行业协会、央国企单位、数字化采购企业代表，分享交流了央国企电商平台建设以及数字化采购等方面的实践经验。

齐心集团CTO于斌平以“物资供应领域数字化转型实践”为主题，在深度解析该集团数字供应链的同时，还介绍了该集团通过数采、云采、易采三种解决方案打造数智化供应链服务平台。他总结说：“每个客户都是独一无二的，传统的大中台无法满足所有客户的专属需求，会拖慢交付客户的速度，所以齐心集团坚持用‘因地制宜’的方式去改造中台。”

于斌平提出，齐心集团正处于“数智化”建设阶段，供应链系统以数字驱动，以AI赋能，训练的自动推荐模型，可应用于库存补货、商品推荐、订单智能分配、物流调度、智能结算等场景，有效优化库存结构，提高采购效率。

据了解，齐心集团作为国内B2B办公物资集采领域的企业，以企业运维物资集采为核心，致力构建全场景、全产链、数智化的企业数字化运营平台体系，为企业级客户提供一站式物资采购服务。依托客户资源优势、品牌知名度、数字化运营和交付服务等核心能力，今年6月，齐心集团获评2023年商务部“电子商务示范企业”。齐心集团最新财报显示，2023年该集团上半年实现营业收入44.53亿元，较上年同期增长4.51%，经营活动现金流量净额1.12亿元，较上年同期增长52.06%。

(责编：董童、李源)
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