王绍绍

近日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》，提出根据“2023消费提振年”总体安排，为激发家居行业市场活力，释放家居消费潜力，将在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

家是美好生活的重要标志，随着居民家居需求的不断升级，家居消费成为推动消费高质量增长的重要力量。业内专家表示，“家居焕新消费季”活动将提升家居消费供给质量，优化家居消费营商环境，打开家居消费潜在市场，为家居消费带来生机。

国家统计局数据显示，2023年上半年全国家具类零售总额685亿元，同比增长3.8%；限额以上单位家用电器类和音像器材类商品实现零售额4270亿元，同比增长1%。

当前，家居消费被列为消费的“四大金刚”之一，是消费增长的重要源动力。商务部等13部门此前印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》明确指出，家居消费涉及领域多，上下游链条长，体量规模大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

中国宏观经济研究院研究员王蕴表示，作为居民消费的重要组成部分，家居消费的潜力释放能够有效发挥增长带动作用。一方面，家居消费横向关联效应强，对相关产业发展的带动效应较显著；另一方面，家居消费纵向拉动效应强，能够有效拉动上下游相关产业的发展。

随着居民需求不断升级，家居消费也呈现出提质升级的新趋势。线上线下融合的新业态模式聚焦绿色、智能、适老等家居消费领域，针对居民消费者需求进行个性化、定制化打造，稳步提升家居消费供给水平。

“围绕家居消费焕新，传播新的家居消费理念，能够推动市场形成新的消费增长点和消费热点，共同打造家居消费增长新引擎。”中国家用纺织品行业协会会长朱晓红说。

近年来，在数字化、绿色化、智慧化的行业趋势影响下，家纺产业带与数字经济深度融合，迎来了新一轮快速增长。

在家纺产业界，素有“世界家纺看中国，中国家纺看南通”之说。南通为打造世界级纺织产业集群，以家居家纺产业优势联动抖音电商，搭建数字化产销对接平台，助推家居产业带升级。9月6日-9月17日，南通家纺产业带联合抖音电商举办“源头好家居·家纺焕新季”2023南通家纺电商直播节。

南通市商务局局长、口岸办主任高红宇表示，加快建设数字经济，赋能“双循环”新发展格局，要为广大家纺企业营造更好的数字技术应用场景，构建最佳产业带直播新生态，能够促进消费扩容提质，巩固消费恢复势头。

通过政府、产业和抖音电商等平台优势资源的互补，不仅在产业带商家与居民消费者之间架起供需匹配的桥梁，也为家居消费开启新场景、新模式、新服务，扩大消费规模，提升生产效率。

业内专家还表示，在未来，要通过建立健全家居相关产品和服务质量标准体系，促进高品质家居产品供给。与此同时，要支持企业研发绿色环保、智能家居产品，利用大数据等精准满足和创造消费需求，有效满足家居消费提质升级需要。

(责编：王连香、高雷)

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