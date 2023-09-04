人民网北京9月4日电 （记者栗翘楚）9月4日，在2023年中国国际服务贸易交易会期间，由中国海关科学技术研究中心、北京首都国际机场临空经济区管委会主办的“智慧海关助力高质量发展”论坛在京举办，论坛以“科技创新赋能智慧海关建设，促进国际贸易安全便利高效”为主题，围绕加快智慧海关建设、推进高水平对外开放和促进贸易强国建设等议题，进行研讨交流。海关总署党委委员、副署长孙玉宁，北京市人大常委会党组副书记、副主任齐静等出席论坛并发表致辞。

近年来，全国海关全面推进智慧海关建设、深入实施“智关强国”行动。本次论坛安排主旨演讲和沙龙对话，参加嘉宾围绕智慧海关建设提出如下意见建议：

坚持人民至上。深入践行“人民海关为人民”理念，把人民群众是否满意作为检验智慧海关建设成效的“金标准”，从企业、群众和基层一线诉求出发，从监管和服务场景入手，持续提升海关监管服务水平，不断增强企业获得感和人民群众满意度，让智慧海关建设成果更多更公平惠及广大人民群众。

具备国际视野。实施“智慧海关”合作伙伴计划，积极探索“三智”合作新路径，努力以信息化、智能化手段推动建设智能边境、促进智享联通，坚定不移推进新时代高水平对外开放。要加强国际海关间多双边合作交流，借鉴智慧海关建设的成功经验，同时也要为改革和完善世界海关治理体系贡献中国智慧、中国方案，不断提升中国海关的国际话语权和影响力。

强化科技支撑。建设世界一流海关，需要高质量高水平的海关技术机构做支撑和保障。海关总署高度重视科技创新工作，积极向中编办争取批准成立中国海关科学技术研究中心。海科中心要发挥牵头引领作用，探索海关协同创新机制，着力提升海关科技创新能力，更好服务总署决策部署，全力推动智慧海关建设和“智关强国”行动。

“中国海关科学技术研究中心成立于2021年3月，是海关系统唯一的中央级科研院所机构。海关总署党委非常重视海科中心建设发展，提出‘高点起步、高位运行’要求，着力打造成海关科学研究高地、技术创新基地和人才培养阵地。”中国海关科学技术研究中心主任宋悦谦介绍，智慧海关建设是海关坚决贯彻落实党的二十大精神的重要实践，也是海关改革发展重点之一。海科中心将认真落实总署党委决策部署，按照《智慧海关建设总体方案》的要求，充分发挥职能定位优势，从以下几个方面推进智慧海关建设：

凝聚专家智慧。中心已经同30多家单位签署战略合作协议，积极探索协同创新机制，有效整合海关系统内外优势科技资源，探索构建多元化海关技术支撑格局。

强化科研攻关。发挥中心科技创新优势，强化智慧海关建设科技支撑能力。近年来，中心主持或参与完成国家级和省部级课题300多项，并深入开展调查研究，聚焦智慧海关建设，组织开展关键核心技术攻关，着力破解智慧海关建设中的难点、痛点、堵点。

开展先行先试。发挥中心技术资源优势，利用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术，扎实做好中心智慧实验室“样板间”建设试点，研发数智化信息管理系统，打造自动化检测流程系统，建立智能化实时监测系统，实现检测数字化、流程自动化、决策智能化和管理透明化之间精准、实时、有效衔接，为全面推进海关智慧实验室建设探索实践路径。

近年来，依托天竺综保区在贸易安全和通关便利化领域也不断深化与海关部门的合作。北京首都国际机场临空经济区管委会副主任满群杰介绍说，双方以海关信息化、智慧化建设为基础，开展卡口智能化监管试点，实现基于数据共享、系统互联的按货位分类监管，落地北京首个跨境贸易便利化标准化试点，推出文物入区鉴定和特殊物品进出口查验等便捷措施，深入谋划政策功能创新，推动跨境贸易便利水平稳步提升。

满群杰说：“海关总署《推动综合保税区高质量发展综合改革实施方案》的出台，标志着天竺综保区迎来了又一发展机遇。我们将深入贯彻落实23条措施要求，着力推动功能业态拓展增效，加快打造具有服务贸易特色的综合保税区，建设首都对外开放新高地。”

中国航天科工集团北京航星机器制造有限公司董事长马剑锋表示，加强智慧海关建设，落实“智关强国”行动，海关智能监管技术与装备将发挥极其重要的作用，数字化、信息化、自动化、智能化是技术和装备的发展趋势，将作用于海关监管全过程。一些针对违禁品检查的重点装备和系统，要融合多种技术手段，通过多传感器融合技术，实现多功能复合探测，提升设备综合探测能力，同时要提升大数据分析的精度和效率，进而完成核生化爆毒及其他违禁品等多种类目标探测物品的快速高效精确识别定位及自动报警。

此外，为践行“三智”理念，扎实推进智慧海关建设与合作，论坛发出如下倡议：

搭建融合交流平台。定期举办论坛、研讨会等多层次、宽领域交流活动，探讨数字化、智能化新技术领域的理论创新，分享和推广最佳实践，共同构建网络化互联、数字化感知、智能化分析、自动化作业的监管服务新形态。

创建联合攻关机制。锚定智慧海关建设总体规划，聚焦关键核心技术和共性技术，推动与国内外高校、科研机构及龙头企业开展重大科技研发攻关，实现创新资源开放共享和高效配置。

共建数字智慧口岸。联合口岸单位、进出口企业和行业商（协）会共建智慧化合作机制，建立全流程、智能化的技术体系，促进口岸数字化转型，实现全领域顺畅运行。

构建多元合作共同体。加强各国海关、地方政府部门、科研机构、行业组织和企业之间的深度合作，建立全球智慧海关协作机制，实施智慧海关合作伙伴计划。

(责编：王连香、高雷)

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