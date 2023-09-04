人民网记者 杜燕飞

日前，A股5家上市险企——中国人保、中国平安、中国人寿、中国太保和新华保险半年度业绩已全部发布。整体来看，2023年上半年，5家上市险企上半年合计实现归属于母公司股东的净利润（以下简称归母净利润）约1341.88亿元。具体来看，5家上市险企归母净利润有所分化，呈现“两升三降”格局。

其中，上半年，中国人保实现归母净利润198.81亿元，同比增长8.7%；新华保险实现归母净利润99.78亿元，同比增长8.6%；中国人寿实现归母净利润161.56亿元，同比减少36.3%；中国太保实现归母净利润183.32亿元，同比减少8.7%；中国平安实现归母净利润为698.41亿元，同比下降1.2%。

险资：发挥长期资金优势 助力实体经济提质增效

保险业作为社会经济发展的“稳定器”，在助力实体经济发展方面发挥着重要作用。

半年报显示，2023年上半年，中国人保为相关产业提供风险保障20.4万亿元。其中，农业保险为4849万次农户提供风险保障1.4万亿元；为半导体业务提供风险保障1.4万亿元；为超2.4亿人次提供巨灾风险保障约2.5万亿元；为16.5万家企业提供安全生产责任保险风险保障3.6万亿元。截至2023年6月30日，中国人保服务科技自立自强战略投资290亿元，服务绿色发展战略投资919亿元。

截至2023年6月末，中国平安累计投入逾8.27万亿元支持实体经济发展，绿色投资规模1409.29亿元，绿色贷款余额1349.26亿元，平安产险为全国1300多个重点工程建设项目提供超过3.7万亿元风险保障；平安资产管理2023年上半年新增基础设施投资173.55亿元。

截至2023年6月末，新华保险聚焦战略性新兴产业融合集群、专精特新企业发展，投资余额约226.5亿元；聚焦促进区域协调发展，投资余额约1555.6亿元；支持绿色产业发展，投资余额186.8亿元。

在助力实体经济发展同时，上市险企总投资收益也出现分化。半年报显示，2023年上半年，中国平安年化综合投资收益率4.1%，同比上升0.7个百分点；中国太保综合投资收益率2.1%，同比上升0.6个百分点；中国人寿综合投资收益率4.23%，同比增长0.48个百分点；中国人保年化总投资收益率4.9%，同比下降0.4个百分点；新华保险年化总投资收益率3.7%，同比下降0.5个百分点。

人保资产副总裁黄本尧表示，下半年，要坚持长期投资价值投资理念，把握国内大循环内需恢复的结构性机会，防范国际循环外需减弱的结构性风险，重点挖掘战略性新兴产业中的品种投资机会。

人身险：新业务价值大幅增长 银保渠道表现亮眼

2023年上半年，随着市场需求回稳向好，5家上市险企人身险保费收入均实现了大幅增长。其中，作为衡量人身险成长性和盈利水平的一大关键指标，5家险企的新业务价值增速更为明显。

半年报显示，人保寿险上半年实现新业务价值24.9亿元，同比增长66.8%；人保健康上半年实现新单期交保费同比增长69.3%。平安寿险及健康险上半年实现新业务价值259.6亿元，同比增长45%；太保寿险上半年实现新业务价值73.61亿元，同比增长31.5%；中国人寿上半年实现新业务价值308.64亿元，同比上升19.9%；新华保险上半年实现新业务价值24.74亿元，同比增长17.1%。

值得一提的是，银保渠道上半年表现较为亮眼。例如，人保寿险银保渠道原保险保费收入443.37亿元，同比增长12.9%，实现半年新业务价值10.52亿元，同比增长333.1%。平安寿险及健康险银保渠道新业务价值28.25亿元，同比增长174.7%。太保寿险银保渠道规模保费收入221.45亿元，同比增长7.7%；银保渠道新业务价值同比增长305%。

“今年上半年，人保寿险搭建‘暖心岁悦’康养体系，以大健康、大养老生态促进主业发展。”中国人保董事长王廷科表示，下一步，人保寿险要加快构建“保险+养老健康服务+科技”新商业模式，进一步加快推动大健康大养老生态建设，发挥集团康养布局整体合力，加快推动人身险板块商业模式转型升级。

对于下半年整个寿险板块业绩表现，多家分析机构认为，居民保本储蓄需求旺盛、竞品吸引力下降，预计2023年寿险新单与新业务价值保持正增长。

财产险：综合成本率有所提升 非车险业务增速较快

财产险方面，半年报显示，2023年上半年，人保财险实现原保险保费收入3009.3亿元，同比增长8.8%，占财产险市场份额34.3%，保持行业首位；太保产险实现原保险保费收入1050.23亿元，同比增长14.3%；平安产险保险服务收入1558.99亿元，同比增长7.8%。

与此同时，2023年以来，随着居民出行频率和距离明显增加，车险出险率同比有所增加，产险业务承保综合成本率有所提升，但总体保持承保盈利。半年报显示，人保财险综合成本率96.4%，同比上升0.1个百分点；平安产险综合成本率98%，同比上升0.9个百分点；太保产险承保综合成本率97.9%，同比上升0.6个百分点。

值得一提的是，从具体业务来看，人保财险、太保产险和平安产险的非车险业务增速超过车险业务增速。其中，平安产险上半年非车险保险服务收入427.23亿元，同比增长18.2%；太保产险上半年实现非车险原保险保费收入529.38亿元，同比增长24.5%；人保财险非车险业务占比同比提高1.4个百分点。

“中国人保非车险业务贡献了主要的增量保费，很多险种的盈利能力都在逐步提升。我们制定了‘八项战略服务’，主要就是抓住中国式现代化发展机遇和需求空间，加快加强非车险业务发展，调整优化我们的业务结构。”王廷科表示。

太保产险总经理曾义在业绩发布会上表示，新车销售下降给车险的发展速度带来一定限制，这就需要把经营重心放在非车险业务的发展上。

业内人士表示，当前，非车险市场有很大的发展空间，保费收入增长速度较快，且风险相对较小，各家险企都在积极拓展非车险业务。

(责编：王连香、高雷)

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