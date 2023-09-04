人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

上市险企中报观察：发挥长期资金优势 助力实体经济提质增效

人民网记者 杜燕飞
2023年09月04日17:33 | 来源：人民网
小字号

日前，A股5家上市险企——中国人保、中国平安、中国人寿、中国太保和新华保险半年度业绩已全部发布。整体来看，2023年上半年，5家上市险企上半年合计实现归属于母公司股东的净利润（以下简称归母净利润）约1341.88亿元。具体来看，5家上市险企归母净利润有所分化，呈现“两升三降”格局。

其中，上半年，中国人保实现归母净利润198.81亿元，同比增长8.7%；新华保险实现归母净利润99.78亿元，同比增长8.6%；中国人寿实现归母净利润161.56亿元，同比减少36.3%；中国太保实现归母净利润183.32亿元，同比减少8.7%；中国平安实现归母净利润为698.41亿元，同比下降1.2%。

险资：发挥长期资金优势 助力实体经济提质增效

保险业作为社会经济发展的“稳定器”，在助力实体经济发展方面发挥着重要作用。

半年报显示，2023年上半年，中国人保为相关产业提供风险保障20.4万亿元。其中，农业保险为4849万次农户提供风险保障1.4万亿元；为半导体业务提供风险保障1.4万亿元；为超2.4亿人次提供巨灾风险保障约2.5万亿元；为16.5万家企业提供安全生产责任保险风险保障3.6万亿元。截至2023年6月30日，中国人保服务科技自立自强战略投资290亿元，服务绿色发展战略投资919亿元。

截至2023年6月末，中国平安累计投入逾8.27万亿元支持实体经济发展，绿色投资规模1409.29亿元，绿色贷款余额1349.26亿元，平安产险为全国1300多个重点工程建设项目提供超过3.7万亿元风险保障；平安资产管理2023年上半年新增基础设施投资173.55亿元。

截至2023年6月末，新华保险聚焦战略性新兴产业融合集群、专精特新企业发展，投资余额约226.5亿元；聚焦促进区域协调发展，投资余额约1555.6亿元；支持绿色产业发展，投资余额186.8亿元。

在助力实体经济发展同时，上市险企总投资收益也出现分化。半年报显示，2023年上半年，中国平安年化综合投资收益率4.1%，同比上升0.7个百分点；中国太保综合投资收益率2.1%，同比上升0.6个百分点；中国人寿综合投资收益率4.23%，同比增长0.48个百分点；中国人保年化总投资收益率4.9%，同比下降0.4个百分点；新华保险年化总投资收益率3.7%，同比下降0.5个百分点。

人保资产副总裁黄本尧表示，下半年，要坚持长期投资价值投资理念，把握国内大循环内需恢复的结构性机会，防范国际循环外需减弱的结构性风险，重点挖掘战略性新兴产业中的品种投资机会。

人身险：新业务价值大幅增长 银保渠道表现亮眼

2023年上半年，随着市场需求回稳向好，5家上市险企人身险保费收入均实现了大幅增长。其中，作为衡量人身险成长性和盈利水平的一大关键指标，5家险企的新业务价值增速更为明显。

半年报显示，人保寿险上半年实现新业务价值24.9亿元，同比增长66.8%；人保健康上半年实现新单期交保费同比增长69.3%。平安寿险及健康险上半年实现新业务价值259.6亿元，同比增长45%；太保寿险上半年实现新业务价值73.61亿元，同比增长31.5%；中国人寿上半年实现新业务价值308.64亿元，同比上升19.9%；新华保险上半年实现新业务价值24.74亿元，同比增长17.1%。

值得一提的是，银保渠道上半年表现较为亮眼。例如，人保寿险银保渠道原保险保费收入443.37亿元，同比增长12.9%，实现半年新业务价值10.52亿元，同比增长333.1%。平安寿险及健康险银保渠道新业务价值28.25亿元，同比增长174.7%。太保寿险银保渠道规模保费收入221.45亿元，同比增长7.7%；银保渠道新业务价值同比增长305%。

“今年上半年，人保寿险搭建‘暖心岁悦’康养体系，以大健康、大养老生态促进主业发展。”中国人保董事长王廷科表示，下一步，人保寿险要加快构建“保险+养老健康服务+科技”新商业模式，进一步加快推动大健康大养老生态建设，发挥集团康养布局整体合力，加快推动人身险板块商业模式转型升级。

对于下半年整个寿险板块业绩表现，多家分析机构认为，居民保本储蓄需求旺盛、竞品吸引力下降，预计2023年寿险新单与新业务价值保持正增长。

财产险：综合成本率有所提升 非车险业务增速较快

财产险方面，半年报显示，2023年上半年，人保财险实现原保险保费收入3009.3亿元，同比增长8.8%，占财产险市场份额34.3%，保持行业首位；太保产险实现原保险保费收入1050.23亿元，同比增长14.3%；平安产险保险服务收入1558.99亿元，同比增长7.8%。

与此同时，2023年以来，随着居民出行频率和距离明显增加，车险出险率同比有所增加，产险业务承保综合成本率有所提升，但总体保持承保盈利。半年报显示，人保财险综合成本率96.4%，同比上升0.1个百分点；平安产险综合成本率98%，同比上升0.9个百分点；太保产险承保综合成本率97.9%，同比上升0.6个百分点。

值得一提的是，从具体业务来看，人保财险、太保产险和平安产险的非车险业务增速超过车险业务增速。其中，平安产险上半年非车险保险服务收入427.23亿元，同比增长18.2%；太保产险上半年实现非车险原保险保费收入529.38亿元，同比增长24.5%；人保财险非车险业务占比同比提高1.4个百分点。

“中国人保非车险业务贡献了主要的增量保费，很多险种的盈利能力都在逐步提升。我们制定了‘八项战略服务’，主要就是抓住中国式现代化发展机遇和需求空间，加快加强非车险业务发展，调整优化我们的业务结构。”王廷科表示。

太保产险总经理曾义在业绩发布会上表示，新车销售下降给车险的发展速度带来一定限制，这就需要把经营重心放在非车险业务的发展上。

业内人士表示，当前，非车险市场有很大的发展空间，保费收入增长速度较快，且风险相对较小，各家险企都在积极拓展非车险业务。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》| 4分钟！一探2023服贸会上的未来生活“新模样”
　　“元宇宙+文旅”、AI数字人、裸眼3D屏幕……你想象的未来生活“新模样”都有什么？ 9月2日至9月6日，2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服贸会）在北京举行。今年服贸会上，科技元素以全新姿态闪亮登场。…
报告：中国企业“出海”愈加注重供应链整合
　　人民网北京9月4日电 （记者申佳平）9月4日，《中国企业全球化新纪元白皮书》（以下简称《白皮书》）在2023年中国国际服务贸易交易会国家会议中心展区发布。《白皮书》指出，中国企业“出海”从早期寻求市场、技术和资源，到近年来更加注重供应链整合和品牌建设。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部