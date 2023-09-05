人民网记者 车柯蒙

7月24日召开的中央政治局会议要求，延续、优化、完善并落实好减税降费政策。此后，税务部门联合有关部门连续发布多项税费优惠政策公告，一系列税收政策得以优化、完善、延续，一大批惠及经营主体、稳经济保民生的政策红利相继落地。

业界专家认为，当前，我国经济运行正处于恢复发展和产业升级的关键时期，一系列税费优惠政策密集发布，有效地实现了积极财政政策与金融货币政策的紧密配合，为各类市场主体释放了非常明确的政策信号，对着提振各类市场主体信心和提升居民消费能力发挥了积极作用，进而实现稳经济、促发展、保民生。

政策延续、优化 进一步支持小微企业及个体工商户发展

量大面广的个体工商户是我国社会经济发展的活力、潜力和韧性所在，一头连着从业者的生计，一头连着大众的消费，在推动经济发展、带动就业增收、服务群众生活等方面发挥着不可替代的作用。近期推出的税费优惠措施，进一步支持小微企业和个体工商户发展。

具体来看，系列政策中，既有如“小规模纳税人减免增值税”这类对以往政策的延续，又有如“减半征收个税的年应纳税所得额量值，由原来不超过100万元提高至不超过200万元”的政策加码；政策既聚焦脱贫人口、持《就业创业证》或《就业失业登记证》人员从事个体经营的重点群体，也以相关税收优惠政策回应小微企业、个体工商户融资难、融资贵的问题，并提出两条新规：一是对金融机构向小微企业、个体工商户发放小额贷款取得的利息收入，免征增值税；二是对金融机构与小微企业签订的借款合同免征印花税。

今年以来，一系列面向中小微企业和个体工商户等经营主体的税费支持政策得以落地实施。国家税务总局数据显示，2023年上半年，全国新增减税降费及退税缓费9279亿元，其中，中小微企业受益最明显，新增减税降费及退税缓费5766亿元，占比62%。就具体政策来看，月销售额10万元及以下的小规模纳税人免征增值税政策新增减税2148亿元，小规模纳税人征收率由3%降至1%政策新增减税822亿元，小型微利企业减征所得税政策新增减税793亿元。

北京国家会计学院学术委员会主任李旭红在接受人民网记者采访时表示，近期出台的相关税收政策既减轻了中小微企业及个体工商户的整体税收负担，也减轻了金融机构对中小微企业及个体工商户的小额贷款的税收负担，激发经济发展活力的同时，也增强了金融机构及创业投资为中小微企业和个体工商户提供金融支持的意愿，解决企业的融资困难，激发其投资及经营的积极性，对于当前宏观经济实现稳中有进发挥了积极作用。

支持资本市场健康发展 提振投资信心

7月24日召开的中共中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”。

8月22日，财政部、国家税务总局公布一批有利于资本市场持续健康发展的税收优惠政策，相关政策最长延续至2027年底。记者梳理发现，此次公布的税收优惠政策，包括对内地个人投资者通过沪港通、深港通，投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，对境外个人投资者投资经批准对外开放的中国境内原油等货物期货品种取得的所得，暂免征收个人所得税等六项内容。

据了解，上述优惠政策绝大多数将延续到2027年底。业界专家认为，相关政策时间周期长，将更有利于稳定市场预期，增强投资者信心，助力资本市场的健康发展和宏观经济的恢复性增长。

与此同时，为活跃资本市场、提振投资者信心，财政部、税务总局8月27日发布公告，自8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。

数据显示，中国股市现有个人投资者超过2.2亿人，占全市场投资者99.76%，其中，持股市值10万元以下以及10万元至50万元的小微投资者占比分别为87.87%、8.12%。

减半征收证券交易印花税，是降低证券交易成本、提升证券交易活跃度的重要税收政策工具。数据显示，2022年，我国证券交易印花税收入达2759亿元。今年前7个月，证券交易印花税收入达1280亿元。

中央财经大学政府管理学院教授杨燕英接受人民网记者采访时表示，一系列税收政策的出台，向市场释放出强烈的政策信号，明确表达了政府重视和支持资本市场发展的态度，将对投资者的心理预期产生积极影响。

系列个税政策发布 聚焦“一老一小”民生福祉

党的二十大报告明确指出，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的支出负担，进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的支出负担，依据《中华人民共和国个人所得税法》有关规定，国务院决定，提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。

财政部税政司、税务总局所得税司有关负责人表示，在个人所得税方面，2018年以来，围绕与人民群众生活密切相关的教育、养育、住房、医疗、养老等重点支出领域，设立了3岁以下婴幼儿照护、子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息、住房租金、赡养老人等7项专项附加扣除，在每月5000元的基本减除费用标准基础上，再予以叠加扣除，兼顾了家庭的差异性负担和支出，使个人所得税制度更加科学合理。

近年来，进一步减轻生育、养育和赡养负担的呼吁较多。3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人3项专项附加扣除与“一老一小”直接相关，提高相关专项附加扣除标准，有利于进一步减轻家庭抚养赡养负担，更好保障和改善民生，也有利于提高居民消费意愿和能力。

“该政策大幅度提升了三项专项附加扣除标准，为承受这三项家庭负担的纳税人每月增加2500至3000元的专项附加扣除额，实实在在地为广大普通纳税人减轻了税收负担，能够切实提高居民家庭的可支配收入，增加了居民家庭的实际消费能力和消费水平，对刺激居民消费、繁荣消费市场起到推动作用，也为调节居民收入差距实现共同富裕发挥了政策功能作用。”杨燕英表示。

与此同时，财政部、税务总局还于近日发布多项税收优惠政策，进一步减轻纳税人负担。如，延续实施全年一次性奖金个人所得税政策、延续实施个人所得税综合所得汇算清缴有关政策等。

“近期发布的税收政策的一个重要特点，就是不仅重视继续降低企业税费成本，也重视降低居民家庭和个人的税费负担。”广东财经大学财政税务学院院长李林木在接受人民网记者采访时表示，通过降低居民家庭和个人的税负、增加其可支配收入，从而增强其消费和投资能力，扩大社会总需求。

李旭红表示，当前，如何稳定市场的信心以及增强市场预期非常重要，及时出台延续性的税收政策、向个人倾斜的税收优惠有利于增加个人的可支配收入、促进消费，向投资倾斜的部分税收减免政策则能有效拉动内需，有助于促进下一步宏观经济实现稳中有进。

(责编：杨曦、高雷)

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