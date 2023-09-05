人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

广西：持续提升互联互通水平 共享跨境通道建设新机遇

2023年09月05日09:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月5日电 （记者栗翘楚）近日，在2023年服贸会期间，以“产服融合·链桂发展”为主题的2023年广西构建国内国际双循环市场经营便利地招商恳谈会在京举办。

广西壮族自治区人民政府党组成员、自治区国资委党委书记秦如培在致辞中表示，广西愿与各方企业共创跨境产业发展新格局，共享跨境通道建设新机遇，共同推进中国—东盟产业合作区建设。同时，诚挚地邀请各类企业地区总部、贸易平台、金融机构入驻广西，引领中国—东盟产业、金融、贸易融合发展，积极参与到西部陆海新通道重大工程建设与运营，共同打造国际物流大通道、开放发展经济带，广西将对投入到产业合作区开发建设中的企业，提供最优的服务、构建最优越的营商环境。

“在日益紧密的中国—东盟开放合作中，广西作为积极的参与者和推动者，多年来不断推进与东盟贸易畅通、设施连通、政策互通、资金融通、民心相通。”广西壮族自治区商务厅副厅长于雪梅介绍到，2023年1—7月，广西外贸进出口568.1亿美元，增长26%，比全国高32.1个百分点，对RCEP成员国进出口增速超六成，对中东、非洲国家快速增长。同时，跨境产业合作优势和口岸开放和通关便利化优势不断巩固与加强，口岸的通关时间还位居全国前列。此外，开放平台引领开放优势日益凸显，连续成功举办19届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会，从服务“10+1”向服务RCEP拓展。

(责编：杨曦、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
广西：持续提升互联互通水平 共享跨境通道建设新机遇
　　人民网北京9月5日电 （记者栗翘楚）近日，在2023年服贸会期间，以“产服融合·链桂发展”为主题的2023年广西构建国内国际双循环市场经营便利地招商恳谈会在京举办。 广西壮族自治区人民政府党组成员、自治区国资委党委书记秦如培在致辞中表示，广西愿与各方企业共创跨境产业发展新格局，共享跨境通道建设新机遇，共同推进中国—东盟产业合作区建设。…
2023年服贸会新观察：创新领航为健康生活注入新活力
　　初秋的北京，一年一度的中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）如约而至。9月2日至6日，2023年服贸会在北京举办，作为2022年服贸会的九大专题展区之一，健康卫生服务展区在首钢园以崭新面貌“开门迎客”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部