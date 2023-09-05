人民网北京9月5日电 （记者栗翘楚）近日，在2023年服贸会期间，以“产服融合·链桂发展”为主题的2023年广西构建国内国际双循环市场经营便利地招商恳谈会在京举办。

广西壮族自治区人民政府党组成员、自治区国资委党委书记秦如培在致辞中表示，广西愿与各方企业共创跨境产业发展新格局，共享跨境通道建设新机遇，共同推进中国—东盟产业合作区建设。同时，诚挚地邀请各类企业地区总部、贸易平台、金融机构入驻广西，引领中国—东盟产业、金融、贸易融合发展，积极参与到西部陆海新通道重大工程建设与运营，共同打造国际物流大通道、开放发展经济带，广西将对投入到产业合作区开发建设中的企业，提供最优的服务、构建最优越的营商环境。

“在日益紧密的中国—东盟开放合作中，广西作为积极的参与者和推动者，多年来不断推进与东盟贸易畅通、设施连通、政策互通、资金融通、民心相通。”广西壮族自治区商务厅副厅长于雪梅介绍到，2023年1—7月，广西外贸进出口568.1亿美元，增长26%，比全国高32.1个百分点，对RCEP成员国进出口增速超六成，对中东、非洲国家快速增长。同时，跨境产业合作优势和口岸开放和通关便利化优势不断巩固与加强，口岸的通关时间还位居全国前列。此外，开放平台引领开放优势日益凸显，连续成功举办19届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会，从服务“10+1”向服务RCEP拓展。

(责编：杨曦、高雷)

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