人民网记者 任妍 翁奇羽

初秋的北京，一年一度的中国国际服务贸易交易会（以下简称“服贸会”）如约而至。9月2日至6日，2023年服贸会在北京举办，作为2022年服贸会的九大专题展区之一，健康卫生服务展区在首钢园以崭新面貌“开门迎客”。

观众正在参观在位于首钢园的健康卫生服务展区。人民网记者 翁奇羽摄

走进服贸会首钢园区3号展厅，到处都充满着“健康蓝”，今年健康卫生服务专题以“科技赋能健康 创新引领未来”为主题，聚焦“科技”与“创新”，一系列新奇的最新产品和健康服务技术成果让人驻足。在这里，观众们不仅可以体验智慧医疗、了解中医药文化，还可以沉浸式感受创新科技为健康品质生活注入的新活力。

更硬核：以传统医药撬动健康未来

历届服贸会上，中医药展区都备受关注，今年展区规划围绕“推动实现中医现代化，促进人类共同健康”主线以及“民族与国际、传统与未来、科技与经济、文化与生态”八个核心要素，力求集聚中医药产业优质资源，促进中医药服务贸易全球合作。

在位于首钢园的健康卫生服务展区，观众正在参观。人民网记者 翁奇羽摄

记者了解到，今年中医药展区面积将达2000平方米，比2021年扩增了一倍。展区设置了“七新”内容版块，展区分为馆内展和户外展，内外协同，交相辉映。从融合、创新、发展、共享入手，充分调动视觉、听觉、触觉的现代化互动体验手段，致力于打造沉浸式观展环境，将引领观众以全新的视角置身于中医健康服务之中；更有多个少数民族医药机构将带大家品尝具有地域特色的药食同源之品。

本届服贸会上，传统中医与现代科技结合，为健康生活带来更多新方案。

会展区，北京同仁堂集成全线产品以“同仁堂御药300年”为主题、中国中医科学院展团聚焦中医药交叉创新成果展示、防治重大传染病研究与高水平国际交流亮相“中医药高质量发展新成就”版块；

中科尚易携手我国中医行业首台“创新医疗器械”和工业和信息化部“人工智能医疗器械创新任务－智能中医诊疗产品方向”揭榜挂帅项目产品，亮相“中医药数字服贸新突破”版块；

在位于首钢园的健康卫生服务展区，观众正在参观数字中医循经治疗机器人。人民网记者 翁奇羽摄

在“中医药一带一路新动能”版块中，九芝堂展示了在中哈霍尔果斯边境成立的九芝堂-ALTACO国际医疗中心，以及出口巴西的中药产品；

在“中医药传承创新新跨越”版块，广东省中医院等国家中医药服务出口基地以及北京市鼓楼中医医院等重视中医药传统、传承、传播建设的机构组团呈现“中医药品牌矩阵新篇章”；春风药业展示了中医药创新转化项目优势。

值得关注的是，藏医药、壮医药、满医药、瑶医药代表机构在服贸会上展示本民族传统优秀技法和产品，突显“中医药民族融合新风采”。

更智能：新技术补强医疗服务短板

近年来，我国医疗卫生服务能力提升迅速，但在不少领域，囿于专业家底薄、人才缺乏等因素，难以满足群众需求。此次服贸会上，一些新技术在健康领域的许多创新应用，也亮相本届专题展，让人们看到了难题的新解法。

在GE医疗的展台上，围绕“全面国产”和“无界创新”战略展出十多款国产创新成果。其中，高端医械“北京智造”的五维全息无损数字Discovery Future PET/CT和先行CT备受关注。

9月3日，在位于首钢园的健康卫生服务展区，观众正在参观GE展台。人民网记者 翁奇羽摄

GE医疗中国副总裁、市场准入和政府事务总经理徐俊在接受记者采访时表示，这些不断上市、应用于各类医疗场景中的国产设备背后，是GE医疗全面国产的一次次探索，更是GE医疗看好中国发展、快速响应中国市场需求和医院病患需求的实际行动。

“中国不断释放开放信号，更加坚定了阿斯利康在中国发展的信心。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，未来，阿斯利康将继续发挥跨国企业的桥梁作用，坚持“引进来”和“走出去”双管齐下，加速构建生态赋能中国创新，以更高水平的本土合作，与产业伙伴共同创造“健康中国”宏伟新图景，展现中国服务贸易新面貌。

更贴心： 以公益力量助力全民健康

作为专题展亮点之一的核心公益展区，汇聚了20家境内外知名公立医疗卫生机构，集中展现我国医疗卫生领域高质量发展成果，多角度、全方位呈现健康卫生领域的创新能力及高质量发展新成就，以实际行动和务实成果推进健康中国建设，为守护人民健康做出积极贡献。

在北京世纪坛医院展区，以“科技蓝”为主色调，通过图文展板和电子显示屏详细展示了重大科研成果——我国北方花粉过敏性疾病“五位一体”精准防控体系，传递健康新理念、新思路、新趋势。

首都医科大学附属北京积水潭医院展示了3D打印定制化骨科植入物在骨科临床中的应用，展示了包括3D打印定制化全流程解决方案、3D打印定制化复杂病例等在内的丰富内容。

健康卫生服务展区，多家境内外知名公立医疗卫生机构参展。人民网记者 任妍制图

本届专题公益展区迎来了不少“新朋友”。四川大学华西医院带来了科技创新及成果转化进展，深圳市第三人民医院则分享了结核病领域防、诊、治进展及科研成果转化。同时，香港特区医院管理局首次在京亮相，带来了医疗服务、信息一体化及促进环球人才交流的经验分享。

值得关注的是，展区内首次设立的“首都医药健康创新成果展示区”，展示了北京在创新药品、创新药械领域取得的成果；多家医疗机构也展示了多项尖端创新医疗成果，通过现场体验、多媒体展示及丰富的互动活动，使参展观众沉浸于科技与创新医疗场景，充分展现了中国医疗机构的创新活力和医疗卫生技术发展的新面貌。

此外，公益展区内将开展健康科普特色活动，邀请20家医疗机构的知名专家，从9月2日起连续5天开展42场健康科普讲座，面向大众宣传推广科学防护知识和健康生活理念，真正让健康走进百姓生活。

(责编：杨曦、高雷)

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