人民网北京9月5日电 （欧阳易佳）2日，以“开放引领发展 合作共赢未来”为主题的2023年中国国际服务贸易交易会（以下简称服务会）在北京开幕。五粮液以“全球合作伙伴”“指定用酒”的身份参与系列活动，以酒为媒促进各方交流互鉴，为世界经济发展注入酒业力量。

五粮液相关负责人表示，服贸会释放了我国坚持高水平对外开放的决心，为全球服务贸易企业提供了合作与交流的平台，五粮液将立足平台优势，发挥好“交流润滑剂”“情感加速器”的作用，引领中国白酒“走出去”，以酒为媒，向世界展现中国白酒及中华传统文化的独特魅力。

加快国际化布局 探索发展新路径

今年服贸会继续采用“一会两址”的办会模式，在国家会议中心和首钢园区同期举办。

在首钢工业遗址公园设置的五粮液快闪店，成为创新展示中国白酒文化的又一窗口。“参加快闪店活动，又好玩又有奖品拿！”北京市民张女士说，服贸会期间，快闪店将持续举办“我是酒神”有奖盲品、“小知识问答”有奖竞猜、“在服贸会邀您开启City walk”等创意互动活动。

“服贸会设置专门展区展示专精特新成果与企业首发的新产品、新技术，既为服务贸易发展注入新活力与动力，也为我们带来了接触、了解世界最新技术成果的机会，助力科技赋能传统产业。”上述负责人说，当前我国不断放宽服务领域市场准入、提升跨境服务贸易开放水平，努力构建高标准服务业开放制度体系，企业要把握政策红利与制度红利，加快国际化布局，学习开放发展的新理念、新趋势，探索服务贸易升级发展新路径。

展台现场，观众正在品尝白酒。受访者供图

服贸会是中国扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台，据了解，本届服贸会累计吸引了近200个国家和地区的60余万展客商参加，助力达成多项务实成果，提供了巨大的投资机会和广阔的合作前景，也为展商提供了共享服务贸易发展成果的机遇。

不断扩大“朋友圈” 讲好中国白酒故事

在展区内，“杯酒千年”“种酿选陈调”等版块，突显了白酒企业千年传承的厚重底蕴、精益求精的匠心精神、开放包容的姿态、坚定品牌和文化自信及蕴含中国智慧的“和美”新主张、新表达。

白酒作为中华文化一张亮丽的名片，如何更好地以酒为媒讲好中国故事？

上述负责人认为，文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。中华优秀传统文化是中国品牌的深厚滋养和源头活水，赋予了品牌深沉的价值内涵、强大的生命力、持久的发展力量、独特的魅力、非凡的张力。

“通过积极融入服贸会、APEC、博鳌亚洲论坛、世博会、东博会、进博会等国际活动，我们以酒为媒促进交流互鉴，深化品牌互动和产品体验。”该负责人说，当前我国服务贸易“朋友圈”不断扩大，合作领域与空间不断扩展，要进一步加强中国企业与世界先进企业的沟通交流，互学互鉴，实现合作共赢、成果共享，更好融入全球产业链价值链，扩大服务贸易合作新空间。

上述负责人表示：“未来我们将进一步推动加快构建适应国际贸易的白酒标准体系和国际化统一表达术语体系，建立中国白酒对外推广的联动机制，共同讲好中国白酒故事。”

(责编：王连香、高雷)

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