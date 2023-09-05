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中国气象局：未来10天有台风生成 江南华南四川等地多降雨天气

2023年09月05日19:05 | 来源：人民网
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人民网北京9月5日电 （欧阳易佳）“受今年第11号台风‘海葵’影响，福建、广东、广西等地有大到暴雨。未来10天，南海和西北太平洋海域还将有1个台风生成。”在中国气象局今日举办的新闻发布会上，国家气候中心副主任贾小龙介绍，预计未来10天江南南部、华南、四川盆地西部、以及云南大部等地多降雨天气。

“西北地区东部、华北、内蒙古东北部及东北地区累计降水量15到35毫米，其中甘肃南部和陕西南部的部分地区有40到70毫米；上述大部分地区降水量较常年同期将偏多2至6成，部分地区偏多1至2倍。气温方面，全国大部分地区平均气温较常年同期将偏高1至3℃。”贾小龙说。

针对西北地区的旱情，贾小龙表示，目前新疆、青海、甘肃等地有中到重度气象干旱，其中甘肃中部局地有特旱。自6月以来，内蒙古中西部、甘肃、青海、宁夏等地降水偏少，先后发生气象干旱，局部旱情较为严重，对农村饮水安全、大牲畜饮水和秋粮作物生长造成不利影响。

“未来十天，西北地区东部累计降雨量一般有15至40毫米，局地50至80毫米，青海、甘肃、宁夏、陕西和内蒙古中部的气象干旱将有阶段性缓解；新疆东北部、内蒙古西部、甘肃西部等地无明显降水过程，气象干旱可能还将持续发展。”贾小龙补充说。

国家气象中心副主任章建成表示，今年共有12个台风生成，生成个数比历史同期偏少2个，其中4个台风登陆我国，比历史同期偏少1个，但强度偏强，路径复杂，影响范围广，致灾风险高。9月仍然是台风活跃季节，未来10天，还将有台风生成和发展，需要高度重视台风防御工作。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：王连香、高雷)
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